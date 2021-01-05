حساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بـ" خبر سار "

الرياض (صدى):
أوضح برنامج حساب المواطن، أن استخراج بطاقة هوية وطنية للتابع لا يؤثر على أهليته في البرنامج.
وأضاف برنامج حساب المواطن:" لا يؤثر ذلك، وفي حال انطبقت عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم ".
وكان حساب المواطن، حسم الجدل حول شمول دعم البرنامج مستفيد الضمان الاجتماعي بدون وجود عقد إيجار.
وأبان البرنامج:" في حال كان المستفيد " فردًا مستقلًّا"، لابد من رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب وتشمل " عقد إيجار موحد أو صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري- قطاع حكومي- خاص ".
ويذكر أن البرنامج أعلن اليوم السبت، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 " مخصص شهر يناير الجاري 2021 "، حيث يمكن التحقق من الأهلية.