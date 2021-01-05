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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، على المملكة.

ومن المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 17 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ماتقولوة يابو سلمان حنا معكم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
نجاة محمد
خسارتة جننتة و بأذن الله بايدن بيكون الرئيس غصبن عنك يا مهبول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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