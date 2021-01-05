الأعداد السابقة للصحيفة

لقطة من انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1414 هـ بالرياض

Time منذ 40 دقيقة
Views 455
لقطة من انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون عام 1414 هـ بالرياض

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ماتقولوة يابو سلمان حنا معكم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
نجاة محمد
خسارتة جننتة و بأذن الله بايدن بيكون الرئيس غصبن عنك يا مهبول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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