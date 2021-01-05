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محمد بن راشد:"  قمة العلا " موحدة للصف ومرسخة للأخوة برعاية خادم الحرمين وولي العهد 

Time منذ ساعة
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محمد بن راشد:"  قمة العلا " موحدة للصف ومرسخة للأخوة برعاية خادم الحرمين وولي العهد 

العلا (صدى):
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن قمة العلا إيجابية وموحدة للصف ومرسخة للأخوة برعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظهما الله-

وأوضح محمد بن راشد، أن المتغيرات المحيطة تتطلب تعاونا خليجيا حقيقيا وعمقا عربيا مستقرا، وجاء ذلك بعد الاتفاق على بيان القمة الخليجية في العلا بالإجماع.

 

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، خلال القمة الخليجية الـ41 في العلا، أكد أنه نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دوراً كبيراً في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله-.

 

وقال ولي العهد، خلال القمة: " عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى " قمة السلطان قابوس والشيخ صباح " سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة " .

 

وأضاف: " سياسة أشقائكم في المملكة الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة رؤية2030 تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة ".

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
ماتقولوة يابو سلمان حنا معكم
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه ..
نجاة محمد
خسارتة جننتة و بأذن الله بايدن بيكون الرئيس غصبن عنك يا مهبول
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. استغفر الله العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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