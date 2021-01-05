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صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته الهند

Time منذ 13 دقيقة
Views 1248
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته الهند

علي القحطاني (صدى):
أظهرت صورة فوتوغرافية نادرة، الملك سعود بن عبدالعزيز، رحمهالله، أثناء زيارته الهند.

وظهر الملك سعود بن عبد العزيز، رحمه الله، وهو يمشي بكل تواضع وسط جموع غفير من الشعب الهندي.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
نظم وليس شعرا
Reem
الحمد لله توحيد الكلمة امر لابد منه
العدناني
السؤال عن المنتهية والجواب عن عدم حملها ؟؟؟؟
الملل5
نبغي نشاركك في غرفة النوم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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