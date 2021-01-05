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بالفيديو.. ‏أمير الكويت: أشكر الملك سلمان والمملكة على تنظيم القمة الخليجية

Time منذ 33 دقيقة
Views 1501
بالفيديو.. ‏أمير الكويت: أشكر الملك سلمان والمملكة على تنظيم القمة الخليجية

الرياض (صدى):
أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر المبارك الصباح، عن تقديره لحرص قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر على بذل المزيد من الجهود لتحقيق كل ما فيه الخير لشعوبنا.

وجاء ذلك في كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح القمة الخليجية الـ41، التي تستضيفها مدينة العلا؛ حيث قال: "يسرني أن أتقدم بالشكر للملك سلمان ولحكومته وشعبه على حسن الاستقبال والإعداد والتنظيم المتميز للقمة".

وفي السياق نفسه، هنأ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا، لافتًا إلى سعي قادة دول مجلس التعاون إلى دعم العمل الخليجي.

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أحدث التعليقات

برق امصحا
نظم وليس شعرا
Reem
الحمد لله توحيد الكلمة امر لابد منه
العدناني
السؤال عن المنتهية والجواب عن عدم حملها ؟؟؟؟
الملل5
نبغي نشاركك في غرفة النوم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

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