الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. ولي العهد: نفتقد السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد

Time منذ 52 دقيقة
Views 1983
Comment 1
بالفيديو.. ولي العهد: نفتقد السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد

الرياض (صدى):
أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، خلال القمة الخليجية الـ41 في العلا، أنه نفتقد هذا العام قائدين كبيرين كان لهما دوراً كبيراً في دعم العمل الخليجي المشترك وهذه المسيرة المباركة السلطان قابوس بن سعيد والشيخ صباح الأحمد -رحمهما الله.

وقال ولي العهد، خلال القمة: "عرفاناً لما قدماه من أعمال جليلة عبر عقود من الزمن في دعم مسيرة المجلس المباركة؛ فقد وجه سيدي خادم الحرمين الشريفين بتسمية هذه القمة بمسمى (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح) سائلين المولى -عز وجل- لهما الرحمة والمغفرة" .

وأضاف: "سياسة أشقائكم في المملكة الثابتة والمستمرة، وخططها المستقبلية ورؤيتها التنموية الطموحة رؤية2030 تضع في مقدمة أولوياتها مجلس تعاون خليجي موحد وقوي، إضافة إلى تعزيز التعاون العربي والإسلامي بما يخدم أمن واستقرار وازدهار دولنا والمنطقة".

وتابع:"إننا لننظر ببالغ الشكر والتقدير لجهود رأب الصدع التي سبق أن قادها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- واستمر بمتابعتها صاحب السمو الشيخ/ نواف الأحمد"، مستطردًا:"نحن اليوم أحوج ما نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا".

Time واتساب

أحدث التعليقات

برق امصحا
نظم وليس شعرا
Reem
الحمد لله توحيد الكلمة امر لابد منه
العدناني
السؤال عن المنتهية والجواب عن عدم حملها ؟؟؟؟
الملل5
نبغي نشاركك في غرفة النوم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..

أخر الأخبار

موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 4 مناطق
موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم الالتزام بمسارات الطرق في 4 مناطق
Time منذ 8 دقائق Views 1295
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته الهند
صورة نادرة للملك سعود أثناء زيارته الهند
Time منذ 13 دقيقة Views 1238
بالفيديو.. لحظة توقيع قادة دول مجلس التعاون لمراسم اتفاق بيان العلا
بالفيديو.. لحظة توقيع قادة دول مجلس التعاون لمراسم اتفاق بيان العلا
Time منذ 18 دقيقة Views 1353
«الصحة»: تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 1447
الشباب يخطط لإقالة "بيدرو"
الشباب يخطط لإقالة "بيدرو"
Time منذ 28 دقيقة Views 1442
بالفيديو.. ‏أمير الكويت: أشكر الملك سلمان والمملكة على تنظيم القمة الخليجية
بالفيديو.. ‏أمير الكويت: أشكر الملك سلمان والمملكة على تنظيم القمة الخليجية
Time منذ 33 دقيقة Views 1498
مشاريبوف يُنهي اتفاقه مع النصر
مشاريبوف يُنهي اتفاقه مع النصر
Time منذ 43 دقيقة Views 1934
بالفيديو.. ولي العهد: نفتقد السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد
بالفيديو.. ولي العهد: نفتقد السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد
Time منذ 52 دقيقة Views 1983
صورة نادرة لـ "جدة" قبل 80 سنة
صورة نادرة لـ "جدة" قبل 80 سنة
Time منذ 57 دقيقة Views 1820
4 مزايا للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي منها التوفير
4 مزايا للسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي منها التوفير
Time منذ ساعة Views 1386
x