الأعداد السابقة للصحيفة

وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

Time منذ 3 ساعات
Views 1765
وزير التعليم يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

الرياض (صدى):
أصدر معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قراراً بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته؛ وفقاً لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1441/3/8هـ.

ويرأس إدارة المجلس معالي وزير التعليم، وعضوية الدكتور عبدالله بن محمد الفيفي ممثل وزارة المالية، بندر بن عبدالعزيز العنزي وممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الدكتور محمد بن سعود المقبل وممثل وزارة التعليم، الدكتور بدر بن شجاع الحربي وممثل معهد الإدارة العامة،الدكتور راشد بن محمد الزهراني وممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميّز المدرسي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور سعيد بن محمد الشمراني وأعضاء لهيئة التدريس في الجامعات الحكومية، الدكتورة دلال بنت علي الربيشي وممثلتان عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي الدكتورة إلهام بنت منصور الدخيل ونورة بنت مانع العجمي ، ورئيس المعهد المكلف الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي .

ويأتي تشكيل المجلس بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 1441/3/8هـ المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها، وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (24267) وتاريخ 1442/5/2هـ، المتضمن الموافقة على تعيين اثنين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية، واثنين من قطاع التعليم والتدريب الأهلي؛ كأعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فهد
ماشفتو شي هذا نقطه من بحرررر
ابو فهد
ماشفتو شي هذا نقطه من بحرررر
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمهم يارب برحمتك ياكريم ، واحفظ لنا قادتنا الأحياء ولم شملهم و وفقهم لما فيه الخير والسداد لصالح الشعوب .. آمين ..
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها يارب.. انا خلاص من كثر مشاكل بناتنا العرب. ياخواني تعبنا كل يوم وحده طالعه علينا باغلاط وبلاوي. مالنا الا الدعاء لهن بالهداية. واذا اصرن على بلاويهن بعد كذا بقريح الله يطير بهن
ابو محمد 😎 ✍️
يسلم خشمك يادكتور الزعااق على هاالمعلومات ، لاهنت ..

أخر الأخبار

الصحة توضح مدى أهمية أخذ لقاح "كورونا" لمرضى الذئبة الحمراء
الصحة توضح مدى أهمية أخذ لقاح "كورونا" لمرضى الذئبة الحمراء
Time منذ 7 دقائق Views 1178
بالفيديو.. ‏قادة دول الخليج ورؤساء الوفود أثناء التقاط صورة جماعية قبل بداية قمة العلا
بالفيديو.. ‏قادة دول الخليج ورؤساء الوفود أثناء التقاط صورة جماعية قبل بداية قمة العلا
Time منذ 12 دقيقة Views 1364
صاحب مطعم يحاول هتك عرض طفل بحيلة خبيثة
صاحب مطعم يحاول هتك عرض طفل بحيلة خبيثة
Time منذ 17 دقيقة Views 427
فيديو قديم لإنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981م
فيديو قديم لإنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981م
Time منذ 22 دقيقة Views 1369
بالفيديو.. «الموارد البشرية» تنبه بضرورة معرفتك بمخاطر العمل التي قد تصيب العاملين والمنشأة
بالفيديو.. «الموارد البشرية» تنبه بضرورة معرفتك بمخاطر العمل التي قد تصيب العاملين والمنشأة
Time منذ 27 دقيقة Views 1361
الزعاق: هذه السنة المربعانية دافئة
الزعاق: هذه السنة المربعانية دافئة
Time منذ 42 دقيقة Views 1618
"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !
"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !
Time منذ 47 دقيقة Views 2075
"زر" يخلصك من الضباب المتراكم على زجاج السيارة
"زر" يخلصك من الضباب المتراكم على زجاج السيارة
Time منذ 52 دقيقة Views 1713
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
Time منذ 57 دقيقة Views 1503
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للجمارك
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للجمارك
Time منذ ساعة Views 1681
x