"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !

وكالات (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تصريحات مثيرة للجدل قبل اجتماع الكونجرس غداً للمصادقة على تصويت الهيئة الإنتخابية .
وقال " ترامب " أنه لن يسمح لـ"بايدن " بدخول البيت الأبيض ، مطالباً المشرعين الجمهوريين بعدم التصديق على النتائج التي تؤكد فوز بايدن .
وتسبب تصريحات " ترامب " أثناء إجتماعه مع أنصاره في جورجيا في حالة انقسام ، فبينما أيده البعض ، عارضه آخرون مؤكدين أن " التشكيك في نتائج الإنتخابات قد ولى " .
وسبق ووجه المدعي العام السابق " ويليام بار " انتقادات لـ " ترامب " قائلاً : إنه يشكو ويتذمر أكثر من عمله رغم جائحة كورونا ، لماذا لا زال يريد الوظيفة إنه لا يريد القيام بالعمل على أي حال !