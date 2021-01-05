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"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !

Time منذ 46 دقيقة
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"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !

وكالات (صدى):
وجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تصريحات مثيرة للجدل قبل اجتماع الكونجرس غداً للمصادقة على تصويت الهيئة الإنتخابية .

وقال " ترامب " أنه لن يسمح لـ"بايدن " بدخول البيت الأبيض ، مطالباً المشرعين الجمهوريين بعدم التصديق على النتائج التي تؤكد فوز بايدن .

وتسبب تصريحات " ترامب " أثناء إجتماعه مع أنصاره في جورجيا في حالة انقسام ، فبينما أيده البعض ، عارضه آخرون مؤكدين أن " التشكيك في نتائج الإنتخابات قد ولى " .

وسبق ووجه المدعي العام السابق " ويليام بار " انتقادات لـ " ترامب " قائلاً : إنه يشكو ويتذمر أكثر من عمله رغم جائحة كورونا ، لماذا لا زال يريد الوظيفة إنه لا يريد القيام بالعمل على أي حال !

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أحدث التعليقات

ابو فهد
ماشفتو شي هذا نقطه من بحرررر
ابو فهد
ماشفتو شي هذا نقطه من بحرررر
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمهم يارب برحمتك ياكريم ، واحفظ لنا قادتنا الأحياء ولم شملهم و وفقهم لما فيه الخير والسداد لصالح الشعوب .. آمين ..
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها يارب.. انا خلاص من كثر مشاكل بناتنا العرب. ياخواني تعبنا كل يوم وحده طالعه علينا باغلاط وبلاوي. مالنا الا الدعاء لهن بالهداية. واذا اصرن على بلاويهن بعد كذا بقريح الله يطير بهن
ابو محمد 😎 ✍️
يسلم خشمك يادكتور الزعااق على هاالمعلومات ، لاهنت ..

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