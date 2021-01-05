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ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون

Time منذ 57 دقيقة
Views 1503
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون

العلا (صدى):
أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك.

وقال في تصريح عقب وصوله إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في محافظة العلا : " يطيب لنا ونحن نصل بحمد الله تعالى إلى الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية نيابةً عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه للمشاركة في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن نعبر عن بالغ شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - على ما يوليه من حرصٍ على تعزيز التعاون المشترك، معربين عن اعتزازنا بمستوى العلاقات التاريخية الوطيدة المتنامية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة التي تستند إلى ركائز راسخة ومصير مشترك ما يسهم دائمًا في فتح آفاقٍ أوسع نحو تحقيق مزيدٍ من التطلعات المنشودة".

وجدد سموه الشكر والتقدير للجهود الكبيرة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا نجاح أعمال هذه القمة - بمشيئة الله تعالى - وأن تكون مخرجاتها ملبيةً لتطلعات مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبما يسهم في تحقيق مزيد من النماء والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو فهد
ماشفتو شي هذا نقطه من بحرررر
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمهم يارب برحمتك ياكريم ، واحفظ لنا قادتنا الأحياء ولم شملهم و وفقهم لما فيه الخير والسداد لصالح الشعوب .. آمين ..
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها يارب.. انا خلاص من كثر مشاكل بناتنا العرب. ياخواني تعبنا كل يوم وحده طالعه علينا باغلاط وبلاوي. مالنا الا الدعاء لهن بالهداية. واذا اصرن على بلاويهن بعد كذا بقريح الله يطير بهن
ابو محمد 😎 ✍️
يسلم خشمك يادكتور الزعااق على هاالمعلومات ، لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
متنّح الأصهب ...

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