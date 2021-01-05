الأعداد السابقة للصحيفة

خطوات استعراض بيانات تأمين المركبات عبر " توكلنا "

Time منذ ساعة
Views 1653
خطوات استعراض بيانات تأمين المركبات عبر " توكلنا "

الرياض (صدى):
يواصل تطبيق "توكلنا" التوسع في خدماته الرقمية عبر تحديث جديد يسهّل وصول المستخدمين إلى بياناتهم التي يحتاجونها من مختلف الجهات الحكومية بطريقة ميسرة وموثوقة تعزز سلاسة تجربة المستخدم التي يتبناها التطبيق.

ويتضمن التحديث الجديد حزم من الخدمات، مثل: خدمة استعراض جميع تصاريح تطبيق اعتمرنا، وخدمة استعراض تفاصيل بيانات تأمين المركبات، إضافةً إلى خدمة استعراض تفاصيل العنوان الوطني.

كما يواصل تطبيق توكلنا العمل على إضافة العديد من الخدمات المختلفة التي تتيح للمستخدم إمكانية الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة.

ودعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جميع مستخدمي تطبيق توكلنا لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و((AppGallery للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يوفرها التطبيق بكل كفاءة وموثوقية وسرية.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمهم يارب برحمتك ياكريم ، واحفظ لنا قادتنا الأحياء ولم شملهم و وفقهم لما فيه الخير والسداد لصالح الشعوب .. آمين ..
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها يارب.. انا خلاص من كثر مشاكل بناتنا العرب. ياخواني تعبنا كل يوم وحده طالعه علينا باغلاط وبلاوي. مالنا الا الدعاء لهن بالهداية. واذا اصرن على بلاويهن بعد كذا بقريح الله يطير بهن
ابو محمد 😎 ✍️
يسلم خشمك يادكتور الزعااق على هاالمعلومات ، لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
متنّح الأصهب ...
ابو محمد 😎 ✍️
متنّح الأصهب ...

أخر الأخبار

الصحة توضح مدى أهمية أخذ لقاح "كورونا" لمرضى الذئبة الحمراء
الصحة توضح مدى أهمية أخذ لقاح "كورونا" لمرضى الذئبة الحمراء
Time منذ 7 دقائق Views 1170
بالفيديو.. ‏قادة دول الخليج ورؤساء الوفود أثناء التقاط صورة جماعية قبل بداية قمة العلا
بالفيديو.. ‏قادة دول الخليج ورؤساء الوفود أثناء التقاط صورة جماعية قبل بداية قمة العلا
Time منذ 12 دقيقة Views 1343
صاحب مطعم يحاول هتك عرض طفل بحيلة خبيثة
صاحب مطعم يحاول هتك عرض طفل بحيلة خبيثة
Time منذ 16 دقيقة Views 423
فيديو قديم لإنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981م
فيديو قديم لإنشاء مجلس التعاون الخليجي عام 1981م
Time منذ 22 دقيقة Views 1369
بالفيديو.. «الموارد البشرية» تنبه بضرورة معرفتك بمخاطر العمل التي قد تصيب العاملين والمنشأة
بالفيديو.. «الموارد البشرية» تنبه بضرورة معرفتك بمخاطر العمل التي قد تصيب العاملين والمنشأة
Time منذ 26 دقيقة Views 1356
الزعاق: هذه السنة المربعانية دافئة
الزعاق: هذه السنة المربعانية دافئة
Time منذ 41 دقيقة Views 1610
"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !
"ترامب": لن أسمح لـ "بايدن" بدخول البيت الأبيض !
Time منذ 46 دقيقة Views 2064
"زر" يخلصك من الضباب المتراكم على زجاج السيارة
"زر" يخلصك من الضباب المتراكم على زجاج السيارة
Time منذ 51 دقيقة Views 1711
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
ولي عهد البحرين يشكر خادم الحرمين على تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون
Time منذ 57 دقيقة Views 1499
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للجمارك
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للجمارك
Time منذ ساعة Views 1672
x