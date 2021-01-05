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الأهلي يناقش أزمة الدفاع من "أوروبا وإفريقيا"

Time منذ ساعة
Views 1715
الأهلي يناقش أزمة الدفاع من "أوروبا وإفريقيا"

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن عدد من ملفات للاعبين من أوروبا وإفريقيا، في خانة الدفاع، على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي.

وذكرت التقارير أن إدارة الأهلي تقوم بمناقشة الأمر مع المدير الفني فلادان ميلويفيتش، حول المدافع الأجنبي الأبرز بين المرشحين للانتقال إلى الأهلي، في ظل رغبته في ضم مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضافت التقارير أن المشكلة تكمن في أن التوجه للتعاقد مع مدافع، يعيقه ارتباط النادي بعقود سارية مع عدد من المحترفين الأجانب، ما يعني أن التفريط في أي لاعب يكلف خزينة النادي ماليًا.

وتتجه إدارة الأهلي نحو تسويق عقد البرازيلي لوكاس ليما، في حين قررت الإدارة غلق ملف المدافع المصري محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، بعد قرار الزمالك برفض تخليه عن اللاعب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم ارحمهم يارب برحمتك ياكريم ، واحفظ لنا قادتنا الأحياء ولم شملهم و وفقهم لما فيه الخير والسداد لصالح الشعوب .. آمين ..
ابوبدر
الله يهديها ويصلح حالها يارب.. انا خلاص من كثر مشاكل بناتنا العرب. ياخواني تعبنا كل يوم وحده طالعه علينا باغلاط وبلاوي. مالنا الا الدعاء لهن بالهداية. واذا اصرن على بلاويهن بعد كذا بقريح الله يطير بهن
ابو محمد 😎 ✍️
يسلم خشمك يادكتور الزعااق على هاالمعلومات ، لاهنت ..
ابو محمد 😎 ✍️
متنّح الأصهب ...
ابو محمد 😎 ✍️
متنّح الأصهب ...

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