الأهلي يناقش أزمة الدفاع من "أوروبا وإفريقيا"

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحفية عن عدد من ملفات للاعبين من أوروبا وإفريقيا، في خانة الدفاع، على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي.
وذكرت التقارير أن إدارة الأهلي تقوم بمناقشة الأمر مع المدير الفني فلادان ميلويفيتش، حول المدافع الأجنبي الأبرز بين المرشحين للانتقال إلى الأهلي، في ظل رغبته في ضم مدافع أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وأضافت التقارير أن المشكلة تكمن في أن التوجه للتعاقد مع مدافع، يعيقه ارتباط النادي بعقود سارية مع عدد من المحترفين الأجانب، ما يعني أن التفريط في أي لاعب يكلف خزينة النادي ماليًا.
وتتجه إدارة الأهلي نحو تسويق عقد البرازيلي لوكاس ليما، في حين قررت الإدارة غلق ملف المدافع المصري محمود حمدي الونش، لاعب الزمالك، بعد قرار الزمالك برفض تخليه عن اللاعب.