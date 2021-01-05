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بالفيديو.. جولة في مراكز اللقاح في جدة والظهران

Time منذ 8 دقائق
Views 1220
بالفيديو.. جولة في مراكز اللقاح في جدة والظهران

جدة (صدى):
وثق مقطع فيديو، جولة في مراكز اللقاح في جدة والظهران، حيث ظهر الذي يحدث خلال نصف ساعة من دخولك إلى مركز اللقاح وحتى خروجك منه.

وأوضح الحساب الرسمي لـ " التواصل الحكومي " عبر " تويتر "، أنه يتم حجز المواعيد عن طريق " صحتي "بعد إدخال المعلومات اللازمة التي تشمل العمر وبعض المتطلبات التي تتعلق بالأمراض المزمنة.

ويوجد في المركز بجدة 80 نقطة للتطعيم، وعند وصول المراجع عند البوابة الداخلية يتم التحقق من الموعد المعطى، ويتم توجيه المستفيد إلى منطقة الانتظار ثم يتوجه إلى عيادات التطعيم.

ويبدأ الدوام بالمركز من الساعة 8 صباحًا حتى منتصف الليل بشكل يومي، حيث تقدر الطاقة الاستعابية من 7 آلاف إلى 12 آلف.

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أحدث التعليقات

ابو طلال
الله يشفيه يارب وتمحيص ذنوب ان الله اذا حب عبده بتلاه
dfs
الله الماضي الجميل الشخص يكون طفل صغير لاهم ولاحزن . اكبر همه يلعب مع اصدقاه ويشتري لعبة جديدة
بدر الغزواني
الله يرحمكم ويغفر لكم يارب
بدر
الله يرحم من مات منهم ورحمكم الله وادخلكم فسيح جناته علاء وعادل والجميع
dfs
طنطورة

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