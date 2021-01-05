وظيفة شاغرة في شركة علم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق بالرياض، بمسمى وظيفي "مدقق أول تقنية المعلومات" .
واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، إدارة الأعمال، المالية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، حاصل على إحدى الشهادات المتعلقة بتدقيق تقنية المعلومات مثل CISA و CRISC و CGEIT و CISM.
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا .