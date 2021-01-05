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وظيفة شاغرة في شركة علم

Time منذ ساعة
Views 1738
وظيفة شاغرة في شركة علم

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة علم عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق بالرياض، بمسمى وظيفي "مدقق أول تقنية المعلومات" .

واشترطت الشركة، درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم الحاسب، إدارة الأعمال، المالية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، حاصل على إحدى الشهادات المتعلقة بتدقيق تقنية المعلومات مثل CISA و CRISC و CGEIT و CISM.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة) من هنــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو طلال
الله يشفيه يارب وتمحيص ذنوب ان الله اذا حب عبده بتلاه
dfs
الله الماضي الجميل الشخص يكون طفل صغير لاهم ولاحزن . اكبر همه يلعب مع اصدقاه ويشتري لعبة جديدة
بدر الغزواني
الله يرحمكم ويغفر لكم يارب
بدر
الله يرحم من مات منهم ورحمكم الله وادخلكم فسيح جناته علاء وعادل والجميع
dfs
طنطورة

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