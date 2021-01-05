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شركة نادك توفر وظائف إدارية شاغرة

Time منذ 51 دقيقة
Views 1450
شركة نادك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: منسق مشاريع الجودة (عدد وظيفتين)، أخصائي موارد بشرية، منسق مشاريع سلسلة التوريد، بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.

وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

هو صادق ابوعبدالله
الله يشفي عائلتك ويقومهم بالسلامه انت نفخك الاعلام الهلامي في كل مره تقابل النصر
يا مال السلح اللي يملا ها الوجه
ناقد رياضي
الاتحاد السعودي حضر متأخرا لمتجاوزي الأنظمة والمحنوى !! بعد أن قام رئيس النصر / صفوان السويكت باتهام وتجريحهم ولجنة الحكام قبل ديربي الرياض وبعده ونشره في الاعلام السعودي ومواقع التواصل وهي الشرارة الأولى للهجوم الإعلامي على الاتحاد السعودي ولجانه !!! وفي النهاية بدون عقوبة !!! والآن الإدارة القانونية بالاتحاد تحذر !! على ماذأ تحذر ؟ بكل أسف رئيس النصر وإعلامه ( ابو زميره ) اطلقوا ابواقهم المزورة وشرشحوا الاتحاد ولجانه ولم يطلهم شيء !!
وين المفاجأه ؟؟

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