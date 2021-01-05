شركة نادك توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: منسق مشاريع الجودة (عدد وظيفتين)، أخصائي موارد بشرية، منسق مشاريع سلسلة التوريد، بينما التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 4 يناير 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 مارس 2021م.
وأشارت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنـــــــــا .