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بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل "القحطاني" بعد شرائه منزلاً وإعادته لورثته

Time منذ 56 دقيقة
Views 2012
بالفيديو.. أمير تبوك يستقبل "القحطاني" بعد شرائه منزلاً وإعادته لورثته

تبوك (صدى):
استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، المواطن قاسم القحطاني، صاحب الموقف الإنساني مع الورثة بعد شراء عقاراتهم المطروحة بالمزاد العلني بتبوك وإرجاعها لهم لوجه الله تعالى.

وقال أمير المنطقة خلال استقباله للمواطن القحطاني ن ما فعله مغن شراء عقار لورثة كان مطروحًا في مزاد وإعادته لهم، هو مفخرة للشعب السعودي وعمل إنساني يفاخر به الجميع.

وقدم "القحطاني" الشكر لأمير منطقة تبوك، مؤكداً أن ما قام به هو عمل وفق له من الله ولم يكن يعلم بتفاصيل القصة إلا عند حضوره المزاد، الأمر الذي دفعه لشراء العقار ورده لأصحابه راجيا المثوبة والأجر من الله وحده.

وكانت" صدى" قد نشرت خبر عن مزاد علني قضائي أقيم في تبوك، شهد موقف نبيل لرجل أعمال قام بإعادة عقار لورثته بعد شرائه في مزاد علني.

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رجل أعمال في تبوك يعيد عقار لورثته بعد شرائه في مزاد علني قضائي

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أحدث التعليقات

هو صادق ابوعبدالله
الله يشفي عائلتك ويقومهم بالسلامه انت نفخك الاعلام الهلامي في كل مره تقابل النصر
يا مال السلح اللي يملا ها الوجه
ناقد رياضي
الاتحاد السعودي حضر متأخرا لمتجاوزي الأنظمة والمحنوى !! بعد أن قام رئيس النصر / صفوان السويكت باتهام وتجريحهم ولجنة الحكام قبل ديربي الرياض وبعده ونشره في الاعلام السعودي ومواقع التواصل وهي الشرارة الأولى للهجوم الإعلامي على الاتحاد السعودي ولجانه !!! وفي النهاية بدون عقوبة !!! والآن الإدارة القانونية بالاتحاد تحذر !! على ماذأ تحذر ؟ بكل أسف رئيس النصر وإعلامه ( ابو زميره ) اطلقوا ابواقهم المزورة وشرشحوا الاتحاد ولجانه ولم يطلهم شيء !!
وين المفاجأه ؟؟

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