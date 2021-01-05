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بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بمناسبة القمة الخليجية الـ41

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بالفيديو.. الأمير خالد الفيصل ينظم قصيدة جديدة بمناسبة القمة الخليجية الـ41

مكة المكرمة (صدى):
كشف أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير خالد الفيصل، أمس الاثنين، عن قصيدته الجديدة بعنوان "الرقم الصعب"؛ بمناسبة استضافة المملكة للقمة الخليجية الـ41 التي تُعقد غدا في محافظة العلا.

وجاءت أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل كالتالي:

قمة الإسلام ورياض العرب

تجمع الرواد في بلاد العجب

عاشت بحلم وقامت في عمار

لين صارت بالبها عز الطلب

ما ينافسها بديل ولا مثيل

كل شيء عندها موجب سبب

وزنا بالعقل ترجع به كثير

ما يقومها فرح ولا غضب

تزينت بضيوف سلمان الفعل

اللي اذا قال افعلوا قلنا وجب

وصارت بداوتنا مصانع وابتكار

والحاسب الالي مع طفل لعب

مين يقول أن العرب متخلفين

وبلادنا ترود الرقم الصعب

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أحدث التعليقات

هو صادق ابوعبدالله
الله يشفي عائلتك ويقومهم بالسلامه انت نفخك الاعلام الهلامي في كل مره تقابل النصر
يا مال السلح اللي يملا ها الوجه
ناقد رياضي
الاتحاد السعودي حضر متأخرا لمتجاوزي الأنظمة والمحنوى !! بعد أن قام رئيس النصر / صفوان السويكت باتهام وتجريحهم ولجنة الحكام قبل ديربي الرياض وبعده ونشره في الاعلام السعودي ومواقع التواصل وهي الشرارة الأولى للهجوم الإعلامي على الاتحاد السعودي ولجانه !!! وفي النهاية بدون عقوبة !!! والآن الإدارة القانونية بالاتحاد تحذر !! على ماذأ تحذر ؟ بكل أسف رئيس النصر وإعلامه ( ابو زميره ) اطلقوا ابواقهم المزورة وشرشحوا الاتحاد ولجانه ولم يطلهم شيء !!
وين المفاجأه ؟؟

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