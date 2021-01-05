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بالفيديو.. لحظة إعلان الأمير سعود الفيصل تأسيس مجلس التعاون الخليجي

Time منذ 3 دقائق
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بالفيديو.. لحظة إعلان الأمير سعود الفيصل تأسيس مجلس التعاون الخليجي

الرياض (صدى):
وثق مقطع فيديو، لحظة إعلان وزير الخارجية الراحل الأمير سعود الفيصل، رحمه الله، بيان تأسيس مجلس التعاون.

وجاء ذلك بعد أن عقد وزراء خارجية الدول الخليجية الست مؤتمرًا في الرياض بتاريخ 4 فبراير 1981، حيث وقعوا في ختام أعمال ذلك المؤتمر على وثيقة إعلان قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقال الأمير سعود " "إدراكا من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، نابعة من عقيدتها المشتركة وتشابه أنظمتها ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري..

ورغبة من هذه الدول في تعميق وتطوير التعاون والتنسيق بينها، في مختلف المجالات، بما يعود على شعوبها بالخير والنمو والاستقرار، لقد اجتمع في الرياض في المملكة العربية السعودية، يوم 29-3-1401، الموافق 4-2-1981، وزراء خارجية هذه الدول..

واستأنفوا التشاور بينهم، بهدف وضع التنظيم العملي والهيكل النظامي لبلورة وتطوير التعاون والتنسيق المنشودين بين دولنا، وقد اتفقوا على إنشاء مجلس للتعاون بين دول الخليج العربية المذكورة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اي شي تصنعونه للحريم ، راح يقبلنه لو هو شحم الجربوع .. .. انتم عليكم الإعلان وهن عليهن المشترى ..
النشمي
نسأل الله الهداية ،،،
ابوبدر
كلنا مع قيادتنا السعودية في اي مكان وباي زمان وامر مفروغ منه تماما... واذا حنا زعلنا لا يتعدى زعلنا او نقدنا على الامور المعيشية والخدماتية لا اقل ولا اكثر . والنقد والحديث عن الحياة المعيشية لا يعني اننا دولتنا او قيادتنا . اما الدولة والقيادة والوطن فهم خط احمر لانقبل غيرهم ولا نرضى عليهم الردية. ✋
النشمي
نسأل الله له الهداية ،،،
النشمي
الله يعز الدين ومملكتنا

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