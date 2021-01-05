بالفيديو.. محطات تاريخية لمجلس التعاون الخليجي

الرياض (صدى):
استعرضت دارة الملك عبدالعزيز أبرز المعلومات التاريخية عن مجلس التعاون الخليجي، حيث تم إنشائه عام 1981، وعقد أول اجتماع له في الإمارات.
وأضافت أن مقر المجلس في الرياض، وآخر اجتماع عقد له في 2019، مشيرة إلى أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز كان له دور في مسيرة المجلس من حيث استكمال دور المملكة في تحقيق العدالة والعمق الاستراتيجي لدول الخليج.
وأشارت إلى أن ذلك يتضمن أيضا وضع رؤية مستقبلية لإيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم، لذلك تم إطلاق بيان إعلان الرياض في عام 2019.
وأكدت أن مجلس التعاون الخليجي الذي مضى عليه نحو 40 سنة يعد أطول وأقوي تكتل سياسي في الإطار العربي.