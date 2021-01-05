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"مكافحة المخدرات" تعلن نتائج القبول المبدئي لوظائفها العسكرية
منذ ساعة
1670
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات نتائج القبول المبدئي لوظائفها العسكرية (جندي، جندي أول)، والتي سبق الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة.
وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي من
هنــــــــــــــا
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
اي شي تصنعونه للحريم ، راح يقبلنه لو هو شحم الجربوع .. .. انتم عليكم الإعلان وهن عليهن المشترى ..
النشمي
نسأل الله الهداية ،،،
ابوبدر
كلنا مع قيادتنا السعودية في اي مكان وباي زمان وامر مفروغ منه تماما... واذا حنا زعلنا لا يتعدى زعلنا او نقدنا على الامور المعيشية والخدماتية لا اقل ولا اكثر . والنقد والحديث عن الحياة المعيشية لا يعني اننا دولتنا او قيادتنا . اما الدولة والقيادة والوطن فهم خط احمر لانقبل غيرهم ولا نرضى عليهم الردية. ✋
النشمي
نسأل الله له الهداية ،،،
النشمي
الله يعز الدين ومملكتنا
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