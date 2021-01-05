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صورة واضحة ونادرة لمشعر عرفات قبل حوالي 40 عام

Time منذ 18 دقيقة
Views 484
صورة واضحة ونادرة لمشعر عرفات قبل حوالي 40 عام

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
Zoolعالمي
ماخبرنا الفار له ريحه زينه يا صالح اكيد تطقطق على الطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
واستدرج قوله: " تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة، نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق " . .. اللهم آمين .. .. كفو يا سمو الأمير ، ونحن نردد نفس هذه العباره من المهد الى اللحد .. على مابايعوا ابائنا واجدادنا ...
مغرد
اخس عليك وقح الله يصيبه

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