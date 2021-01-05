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معاناة مواطن اشترى سيارة " بها عيوب " بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

Time منذ 58 دقيقة
Views 1810
معاناة مواطن اشترى سيارة " بها عيوب " بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

الرياض (صدى):
روى مواطن يدعى عبدالله بن صالح من مدينة جدة، معاناته مع أحد البنوك بعد شراءه عن طريقه سيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

وأوضح ابن صالح، أنه اكتشف عيوبا في السيارة رفضت الشركة إصلاحها ولم يتمكن من حل مشكلته حتى الآن رغم رفعه دعاوى قضائية ضد الشركة والبنك.

واكتشف المواطن وجود التماس كهربائي بعد استلامه السيارة بخمسة أيام، وراجع الشركة لصيانة السيارة لديهم لكنهم رفضوا ليضطر لتقديم شكوى لوزارة التجارة.

وأشار إلى أن الشركة استقبلت السيارة وأعطته سيارة بديلة وطلبت منه مراجعتها بعد يومين، موضحا أنه بعد مراجعة الشركة فوجئ بأنهم لم يصلحوا المشكلة واكتشف وجود عيوب وأضرار أخرى.

ولفت إلى أن وزارة التجارة وجهت 3 استدعاءات للشركة لكنها لم تتجاوب، وتلقى بعدها خطاباً من الوزارة بأنه جرى إيقاف سجل الشركة التجاري كأقصى إجراء يمكن اتخاذه ضدها ووجهوه للمحكمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
Zoolعالمي
ماخبرنا الفار له ريحه زينه يا صالح اكيد تطقطق على الطواقي
ابو محمد 😎 ✍️
واستدرج قوله: " تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة، نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق " . .. اللهم آمين .. .. كفو يا سمو الأمير ، ونحن نردد نفس هذه العباره من المهد الى اللحد .. على مابايعوا ابائنا واجدادنا ...
مغرد
اخس عليك وقح الله يصيبه

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