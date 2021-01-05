الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

Time منذ 19 دقيقة
Views 1300
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب ممطرة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ) فيما يتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو عمار
خطوه ممتازه تصب في صالح الشعوب
ابو عمار
طيب
لا يهمونك انا مجنونك
نعم صدقت ياشبية الريح نحن تحت بيرق سيدي سمعآ وطاعة ونجدد لهم الولاء في المنشط والمكرة مايقولونة سنعآ وطاعة
ابو عمار
ال قير عادي والا اوتوماتك
ابو عمار
اوكي

أخر الأخبار

حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
Time منذ 19 دقيقة Views 1300
نهاية مأساوية لبطلة سلسلة أفلام " جيمس بوند "
نهاية مأساوية لبطلة سلسلة أفلام " جيمس بوند "
Time منذ 30 دقيقة Views 490
مصير الدوري الإنجليزي بعد الإغلاق التام
مصير الدوري الإنجليزي بعد الإغلاق التام
Time منذ 42 دقيقة Views 1643
لم يتحمل صفعة والدتها فطلبت الطلاق!
لم يتحمل صفعة والدتها فطلبت الطلاق!
Time منذ ساعة Views 804
شاهد..ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية إلى مصر
شاهد..ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية إلى مصر
Time منذ ساعة Views 1793
آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم "
آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم "
Time منذ ساعة Views 1978
ابن مساعد: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة
ابن مساعد: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة
Time منذ ساعتين Views 2155
قرار بشأن فحص العذرية لضحايا الاغتصاب بباكستان
قرار بشأن فحص العذرية لضحايا الاغتصاب بباكستان
Time منذ ساعتين Views 610
ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية
ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية
Time منذ 3 ساعات Views 2475
رسالة هامة من السفارة للمواطنين في واشنطن
رسالة هامة من السفارة للمواطنين في واشنطن
Time منذ 3 ساعات Views 1833
x