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آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم "

Time منذ 4 دقائق
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آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم "

الرياض (صدى):
علق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ على موافقة المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر.

وقال آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك، والعكس صحيح، ما يحتاج أشرح أكثر من كذا هذا موقفي اليوم ودوم " .

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، صرح أمس الاثنين، بأن سياسة المملكة قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين.

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دكتور رايق بن فايق
نرجوا اختبار ملوحة المياة معالي المدير
دكتور رايق بن فايق
قطع اليد التي امتدت على حقوق الآخرين هي الناهية الزاجرة كما في شرعنا الكريم ودستورنا
أبو كنان
بدري يا جمال ..وجهة نظر مع كامل الاحترام : النمور اقتربوا من مكانهم الطبيعي ولم يصلوا إليه بعد فما زال التمور يحتاجون إلى اجتهاد وعمل كبير
أبو كنان
3 سنوات إنا لله وإنا إليه راجعون! غير مميز ومرفوع عنه القلم وليس هناك ما يبرر قتله البتة
أبو كنان
من الحب ما قتل

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