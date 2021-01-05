الأعداد السابقة للصحيفة

ابن مساعد: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1702
ابن مساعد: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة

ماجد القزيز (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على إعلان التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر، مستنكرًا المطالبين بالحيادية.

وقال ابن مساعد: " سؤال يُطرح ببجاحة على من تصدّوا للدفاع عن بلدهم :والآن ما هو موقفكم بعد الصلح، ألم يكن الأجدى السكوت ولزوم الحياد؟ " .

وتابع: " هذا كمن يسأل جنديّاً في معركة تخوضها بلاده :لماذا لا تلقي سلاحك وتتوقف عن الدفاع عن بلدك وتكون محايدًا؟ كون هذه المعركة التي تخوضها الآن ستنتهي في يومٍ ما ".

واستكمل: " بالمناسبة هذا منطق ينطبق على طرفي الأزمة فلا يمكن أن يُسأل من يدافع عن (وطنه)لماذا تفعل ذلك؟ سيمّا إن كان هذا الدفاع بعيدًا عن الفحش في القول و الخوض في الأعراض " .

وأضاف: " سأظل أدافع عن بلادي في أي نزاع ولو دام ساعةً من نهار وسأظل حربًا على من حاربها وسلمًا لمن سالمها أيًّا كان وفي كل آن" .

واستدرج قوله: " تحت بيرق سيدي سمعٍ وطاعة، نحن مع ولاة أمرنا فيما يرونه وولاؤنا لهم مطلق وبيعتنا لهم دائمة، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا ويحفظ الخليج العربي وجميع دوله ونسأله أن يؤلف القلوب ويزيل كل ما يؤدي الى الفرقة والشقاق " .

وشدد ابن مساعد على فخره بكل موقف اتخذه في الدفاع عن المملكة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
نرجوا اختبار ملوحة المياة معالي المدير
دكتور رايق بن فايق
قطع اليد التي امتدت على حقوق الآخرين هي الناهية الزاجرة كما في شرعنا الكريم ودستورنا
أبو كنان
بدري يا جمال ..وجهة نظر مع كامل الاحترام : النمور اقتربوا من مكانهم الطبيعي ولم يصلوا إليه بعد فما زال التمور يحتاجون إلى اجتهاد وعمل كبير
أبو كنان
3 سنوات إنا لله وإنا إليه راجعون! غير مميز ومرفوع عنه القلم وليس هناك ما يبرر قتله البتة
أبو كنان
من الحب ما قتل

أخر الأخبار

شاهد..ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية إلى مصر
شاهد..ضبط كمية مخدرات غير مسبوقة قادمة من دولة عربية إلى مصر
Time منذ 38 ثانية Views 15
آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم "
آل الشيخ: " إذا أنت مع بلدي وقادتي فأنا معك هذا موقفي اليوم ودوم "
Time منذ 4 دقائق Views 1169
ابن مساعد: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة
ابن مساعد: ولاؤنا لولاة أمرنا مُطلق وبيعتنا لهم دائمة
Time منذ 49 دقيقة Views 1702
قرار بشأن فحص العذرية لضحايا الاغتصاب بباكستان
قرار بشأن فحص العذرية لضحايا الاغتصاب بباكستان
Time منذ ساعة Views 349
ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية
ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية
Time منذ ساعة Views 2036
رسالة هامة من السفارة للمواطنين في واشنطن
رسالة هامة من السفارة للمواطنين في واشنطن
Time منذ ساعة Views 1669
الموكلي: شركة المياة مظلومة..ودورنا إدارة التكلفة وليس رفعها
الموكلي: شركة المياة مظلومة..ودورنا إدارة التكلفة وليس رفعها
Time منذ ساعتين Views 1657
سيدة تقتل زوجها وتعلن نيتها الانتحار على " فيس بوك "
سيدة تقتل زوجها وتعلن نيتها الانتحار على " فيس بوك "
Time منذ ساعتين Views 567
ماجد التويجري : من غير المعقول أن يخسر الأهلي بهذه النتائج الكبيرة
ماجد التويجري : من غير المعقول أن يخسر الأهلي بهذه النتائج الكبيرة
Time منذ ساعتين Views 434
احمد الشمراني : ما يحدث من إدارة النادي الأهلي لا يليق باسم وتاريخ هذا الكيان
احمد الشمراني : ما يحدث من إدارة النادي الأهلي لا يليق باسم وتاريخ هذا الكيان
Time منذ ساعتين Views 499
x