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ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية

Time منذ 9 دقائق
Views 1285
ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية

نواف السالم (صدى):
احتفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بتأهل نادي الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية.

وقال آل الشيخ: " مبروك لنادي الاتحاد وإدارته وجماهيره التأهل لنهائي البطولة العربية وعقبال الكاس ان شاء الله يا إتي " .

وكان الاتحاد قد انتزع فوزا ثمينا من الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ليحجز مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وينتظر الاتحاد الفائز من الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، وهي المباراة التي تُقام يوم الإثنين المقبل، بعدما فاز الأول بهدف نظيف في مباراة الذهاب.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
سيف
والفقر بدون الدفع الرباعي مثل الحرمه بدون رجال ضايعه هههههه
د محمد ماجد بخش
من الظلم عدم إعطاء الباحث فرصته والانقضاض عليه بالبهتان والكذب الصريح وغير الصحيح
د محمد ماجد بخش
أسباب تحديد درجات الثقالة الفراغية برجع إلى الهدف والوظيفة من ذلك التحديد وبالتالي التثبيت لدرجاتها العددية الممثلة بين محورين ممثلين متغيرين بتمثيل درجة الارتباط استنادا إلى درجة الثقل الفراغية الممثلة عدديا لدرجة الثقل الممثل للثقالة العددية الفراغية في فترة تمثيل درجة الثبات الممثلة للدرجة المغناطيسية عند تمثيل الحالة الرابطة وبعدها تمثيل الدرجة المغناطيسية المرافقة لتمثيل درجة الارتباط داخل فترات تمثيل درجات الثقل الممثلة لدرجات تمثيل الارتباط بدلالة بنائية ممثلة في الأساس لدرجات ثقل وحدات العناصر الممثلة لمركز الوحدة المغناطيسية الممثلة لوحدة الكتلة الكلية بدلالة ثقالية فراغية ممثلة لدرجتي الارتباط والثبات ملحقة بتمثيل فترة تمثيل درجات الثقل لوحدة الذرة المركزية الممثلة بوحدة العنصر الممثل
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

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