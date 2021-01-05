ردة فعل آل الشيخ بعد تأهل الاتحاد لنهائي البطولة العربية

نواف السالم (صدى):
احتفى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، بتأهل نادي الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية.
وقال آل الشيخ: " مبروك لنادي الاتحاد وإدارته وجماهيره التأهل لنهائي البطولة العربية وعقبال الكاس ان شاء الله يا إتي " .
وكان الاتحاد قد انتزع فوزا ثمينا من الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ليحجز مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وينتظر الاتحاد الفائز من الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي، وهي المباراة التي تُقام يوم الإثنين المقبل، بعدما فاز الأول بهدف نظيف في مباراة الذهاب.