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كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك

Time منذ 8 ساعات
Views 6140
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك

ماجد محمد (صدى):
كشف مدرب ضمك الجزائري نور‏ الدين بن زكري عن أسباب اعفاءه من تدريب الفريق.

وقال ابن زكري: " خروجي من نادي ‎ضمك جاء بناء على طلبي بسبب ضغوط نفسية على إثر منافسات الدوري ومايحدث من الحكام بالإضافة لإصابة عدد من أفراد أسرتي بفيروس كورونا "٠

وأضاف: " لست أول مدرب يعاتب اللاعبين في الإعلام، فقد فعلها مدرب الرائد "هاسكي" من قبل ومرت مرور الكرام وهي ظاهرة صدرت من كبار المدربين العالميين وعلى اللاعبين تقبلها بصدر رحب"، بحسب عكاظ.

كان نادي ضمك قرر إقالة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

يذكر أن ابن زكري تولى تدريب فريق ضمك في أكتوبر 2019 ونجح في إبقاء الفريق في دوري المحترفين خلال موسم 2019/2020.

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أحدث التعليقات

دكتور رايق بن فايق
نرجوا اختبار ملوحة المياة معالي المدير
دكتور رايق بن فايق
قطع اليد التي امتدت على حقوق الآخرين هي الناهية الزاجرة كما في شرعنا الكريم ودستورنا
أبو كنان
بدري يا جمال ..وجهة نظر مع كامل الاحترام : النمور اقتربوا من مكانهم الطبيعي ولم يصلوا إليه بعد فما زال التمور يحتاجون إلى اجتهاد وعمل كبير
أبو كنان
3 سنوات إنا لله وإنا إليه راجعون! غير مميز ومرفوع عنه القلم وليس هناك ما يبرر قتله البتة
أبو كنان
من الحب ما قتل

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