الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو..آلية تعويض العميل إذا ثبت أن ارتفاع فاتورة المياه بسبب تسريب الخزان

Time منذ 13 دقيقة
Views 1338
بالفيديو..آلية تعويض العميل إذا ثبت أن ارتفاع فاتورة المياه بسبب تسريب الخزان

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد الموكلي، كيفية تعويض العميل إذا ثبت أن سبب ارتفاع الفاتورة يعود لتسريب بالخزانات.

وأكد الموكلي أنه يتم تعويض العميل بأثر رجعي عن الفارق المدفوع، مشيراً إلى أن هذا قراراً وزارياً، وأن التعويض يتم بطريقتين، إما أن يتم وضع الفارق للعميل كرصيد، أو أن يسترد الفارق نقداً.

وقال: " أولى الخطوات هو حق العميل في الاعتراض على ارتفاع الفاتورة خلال 60 يوماً ، ثم يأتي إجراء الكشف عن الخزان، وتصليحه من التسريب ".

وأوضح أنه بعد التصليح يتم مراقبة الاستهلاك لمدة شهر، فإذا انخفض معدل الاستهلاك، يتم معالجة الفرق بين الاستهلاك قبل إصلاح الخزان وبعد إصلاحه، بأثر رجعي منذ بداية الارتفاع في الفاتورة .

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
abdul
شكل الزوج والزوجة من نفس الطينة .
ابو هاني
العاملين في صحيفة صدى الاعزاء يوجد مشكلة لدى القارئ او المتصفح لصحيفتكم الموقرة ظهور اعلانات على يمين او يسار او وسط الصحيفة ومزعج جدا لنا كم نامل الغاء الاعلانات المزعجة في اسرع وقت ممكن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهني سعيد بسعيدته ... .. قالوا // خيرنا لغيرنا .. .. وقالوا // النخلة العوجاء تمرهاا للجيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

عزل عام جديد في إنجلترا
عزل عام جديد في إنجلترا
Time منذ 4 دقائق Views 1140
عدنان جستنيه : الاتحاد لم يكن في وضعه الطبيعي أمام الشباب
عدنان جستنيه : الاتحاد لم يكن في وضعه الطبيعي أمام الشباب
Time منذ 7 دقائق Views 143
عبدالعزيز الغيامة : الاتحاد أنقذ البطولة العربية
عبدالعزيز الغيامة : الاتحاد أنقذ البطولة العربية
Time منذ 9 دقائق Views 153
تركي السهلي : أكثر من يلام في الشباب هو خالد البلطان
تركي السهلي : أكثر من يلام في الشباب هو خالد البلطان
Time منذ 11 دقيقة Views 169
بالفيديو..آلية تعويض العميل إذا ثبت أن ارتفاع فاتورة المياه بسبب تسريب الخزان
بالفيديو..آلية تعويض العميل إذا ثبت أن ارتفاع فاتورة المياه بسبب تسريب الخزان
Time منذ 13 دقيقة Views 1338
أبشر توضح آلية التعامل مع رسالة "إيقاف خدمات صاحب الهوية"
أبشر توضح آلية التعامل مع رسالة "إيقاف خدمات صاحب الهوية"
Time منذ 39 دقيقة Views 1809
تعليق وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على الشباب وتأهله للنهائي
تعليق وليد الفراج بعد فوز الاتحاد على الشباب وتأهله للنهائي
Time منذ 43 دقيقة Views 324
رجل يبتز زوجته بصورها الخاصة ويطالبها بدفع 5 ملايين
رجل يبتز زوجته بصورها الخاصة ويطالبها بدفع 5 ملايين
Time منذ 45 دقيقة Views 842
مشرف فريق الاتحاد : الله أنصف رئيس النادي
مشرف فريق الاتحاد : الله أنصف رئيس النادي
Time منذ 46 دقيقة Views 280
طارق النوفل يذكر أسباب الخسارة .. وهؤلاء اللاعبين ليسوا طموح الشباب
طارق النوفل يذكر أسباب الخسارة .. وهؤلاء اللاعبين ليسوا طموح الشباب
Time منذ 50 دقيقة Views 347
x