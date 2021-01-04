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رجل يبتز زوجته بصورها الخاصة ويطالبها بدفع 5 ملايين

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رجل يبتز زوجته بصورها الخاصة ويطالبها بدفع 5 ملايين

بغداد (صدى):
قام رجل بمساومة زوجته بالعراق بنشر صورها الخاصة على فيسبوك ما لم تدفع له خمسة ملايين دينار.

تفصيلا، تعرضت سيدة تدعى حنان إلى ابتزاز إلكتروني وتهديد بنشر صور وفيديوهات عائدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ما لم تدفع خمسة ملايين دينار عراقي مقابل مسحها وعدم نشرها على تلك المواقع.

وقالت حنان أمام قاضي محكمة جنايات القادسية : "لم أكن أتوقع يوما أن يقوم زوجي الشرعي والقانوني بهذه التصرفات الدنيئة إذ تعرضت إلى الابتزاز الكتروني وتهديد بنشر فيديوهات وصور خاصة بي كنت قد صورتها في وقت سابق بغرفة نومي أثناء فترة الزواج" مشيرة إلى أنه طلب خمسة ملايين دينار حتى يقوم بمسح الصور وعدم نشرها.

وأضافت :" تزوجت قبل شهرين وحدثت بيننا خلافات ما اضطرني إلى ترك بيت الزوجية والعودة إلى أهلي لكن بعد مرور أيام بدأ زوجي بمساومتي وابتزازي بالصور والفيديوهات الموجودة على جهازه الشخصي".

وتابعت أنها اتصلت بأحد أقارب زوجها وطلبت منه التدخل من أجل إنهاء الموضوع وتم التوصل إلى اتفاق ينص على تخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين دينار، شريطة أن يكون على شكل دفعتين الأولى أثناء التسليم والثانية بعد مسح الصور و سلمت الوسيط مبلغ 600 ألف دينار كدفعة أولى وذهب إلى زوجها الذي كان ينتظره بالقرب من منزلها حسب تصوير كاميرات المنزل والتي بينت لها استلامه المبلغ من الوسيط.

وأشارت إلى أنها بعد محاولتها فتح الموبايل اتضح أنه لا يعمل ولا توجد فيه الصور التي كان يهددها بها لذا أقامت عليه شكوى أمام محكمة التحقيق لأنه استمر في ابتزازها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
abdul
شكل الزوج والزوجة من نفس الطينة .
ابو هاني
العاملين في صحيفة صدى الاعزاء يوجد مشكلة لدى القارئ او المتصفح لصحيفتكم الموقرة ظهور اعلانات على يمين او يسار او وسط الصحيفة ومزعج جدا لنا كم نامل الغاء الاعلانات المزعجة في اسرع وقت ممكن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهني سعيد بسعيدته ... .. قالوا // خيرنا لغيرنا .. .. وقالوا // النخلة العوجاء تمرهاا للجيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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