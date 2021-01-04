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شاهد.. امرأة تتعرض للنشل أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار والشرطة تطيح باللص 

Time منذ 56 دقيقة
Views 2770
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شاهد.. امرأة تتعرض للنشل أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار والشرطة تطيح باللص 

مكة المكرمة (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في محافظة تربة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع متداول يقوم بنشل امراة أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار.

 

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم القبض على المتهم، مشيرة إلى أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وكان انتشر مقطع فيديو لإمرأة تتعرض للنشل أثناء مشاركتها في فعاليات رالي داكار، مما أثار المقطع غضب واستياء متداوليه الذين طالبوا الجهات المختصة بسرعة ضبط هذا الشخص وتوقيع عقوبة صارمة بحقه.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
abdul
شكل الزوج والزوجة من نفس الطينة .
ابو هاني
العاملين في صحيفة صدى الاعزاء يوجد مشكلة لدى القارئ او المتصفح لصحيفتكم الموقرة ظهور اعلانات على يمين او يسار او وسط الصحيفة ومزعج جدا لنا كم نامل الغاء الاعلانات المزعجة في اسرع وقت ممكن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهني سعيد بسعيدته ... .. قالوا // خيرنا لغيرنا .. .. وقالوا // النخلة العوجاء تمرهاا للجيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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