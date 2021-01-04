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أنور قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

Time منذ ساعة
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أنور قرقاش: نحن أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية

عادل الحربي (صدى):
قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية، إننا أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية.

وأضاف " قرقاش ":" نحرص عبر قمة العلا أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى "، موضحا:" أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح ".

 

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- صرح بأن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه ـ حفظه الله ـ أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
abdul
شكل الزوج والزوجة من نفس الطينة .
ابو هاني
العاملين في صحيفة صدى الاعزاء يوجد مشكلة لدى القارئ او المتصفح لصحيفتكم الموقرة ظهور اعلانات على يمين او يسار او وسط الصحيفة ومزعج جدا لنا كم نامل الغاء الاعلانات المزعجة في اسرع وقت ممكن
ابو محمد 😎 ✍️
الله يهني سعيد بسعيدته ... .. قالوا // خيرنا لغيرنا .. .. وقالوا // النخلة العوجاء تمرهاا للجيران ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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