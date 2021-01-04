حسم الموقف النهائي لـ أحمد حجازي من الاستمرار مع الاتحاد 

ماجد محمد (صدى):
أعلن نائب رئيس نادي الاتحاد، أحمد كعكي، عن استمرار اللاعب المصري أحمد حجازي مع الفريق الاتحادي لمدة سنتين قادمين.
وكان فريق نادي الاتحاد، قلب الطاولة على نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ولذلك حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وسجل لاعب الشباب، التشيلي فابيو مارتينيز، الهدف الأول لفريقه في الثانية 59 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الأول للاتحاد اللاعب البرازيلي رومارينيو، من في الدقيقة 75، ونجح اللاعب الصربي أليكساندر بريجوفيتش في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 93.
واستفاد الاتحاد، من تعادله في الذهاب خارج أرضه، بهدفين لمثلهما، ليضرب موعدًا في النهائي، مع المتأهل من مباراة المربع الذهبي الثانية، بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.