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شاهد.. سبب عصبية أحمد حجازي في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب

Time منذ 34 دقيقة
Views 2024
شاهد.. سبب عصبية أحمد حجازي في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، عن سبب عصبيته في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب.

وقال " حجازي " خلال تصريحات تلفزيونية:" تعصبت بسبب الإنذار لأنى أعتقدت أنه سيحرمني من اللعب في النهائي حال صعود الاتحاد "، مضيفا:" كنت كنت قلقان جدا ".

وأشار " حجازي ":"  المدرب أعطانا حلول كثيرة بخصوص البناء من الخلف وحفظناها جيدا "، متابعا:" كنت أريد أن يسير الوقت بسرعة من أجل التعادل ويمكن هذا كان من أهم أسباب الحرص على المكسب وليس العصبية ".

 

وأردف:" الخسارة والمكاسب تحسب للفريق كاملا من أول مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين ساعدوني خلال الفترة الماضية للظهور بأفضل شكل ممكن ".

 

وكان فريق نادي الاتحاد، حقق فوزا ثمينا من نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ولذلك حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

 

واستفاد الاتحاد، من تعادله في الذهاب خارج أرضه، بهدفين لمثلهما، ليضرب موعدًا في النهائي، مع المتأهل من مباراة المربع الذهبي الثانية، بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.

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أحدث التعليقات

abdul
هذه من النتائج الإيجابية لزوال ملك آل ترام وآل كوشنر الذَين كانا وراء الفتنة الخليجية والتحريض على حصار قطر . قطر والسعودية تاريح وشعب ومصير واحد. اما آل الزعابيط فحسابهم عسير، واختراقهم لوكالة الانباء القطرية وبثهم خطابا كذبا منسوبا إلي أمير دولة قطر ، هذه لوحدها خيانة ما بعدها خيانة وعقابها علي مستوى الدولي تتعدّى حدود الدولتين . والاعلاميون الذين كانوا ينفخون الأكاذيب لتأجيج النار والمتصهينون نقول لهم موتوا بغيظكم
المهم
نهب في كل شي
أبوعبدالله
حترجع حليمه لعادتها القديمه وعلي قولة أخوانا المصريين يموت الزمار وصباعه بيلعب
وافي
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين اللهم اهلك من اوقف حلق الذكر وفتح باب الشر حسبي الله عليك ياعدو الله
أبو وليد العالمي
لو أعطي للنصر حقه كامل سترى فريق ينافس على الصداره وهو في اسوأ حالاته الفنيه هذا العالمي

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