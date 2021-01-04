شاهد.. سبب عصبية أحمد حجازي في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب

ماجد محمد (صدى):
كشف لاعب الاتحاد، أحمد حجازي، عن سبب عصبيته في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب.
وقال " حجازي " خلال تصريحات تلفزيونية:" تعصبت بسبب الإنذار لأنى أعتقدت أنه سيحرمني من اللعب في النهائي حال صعود الاتحاد "، مضيفا:" كنت كنت قلقان جدا ".
وأشار " حجازي ":" المدرب أعطانا حلول كثيرة بخصوص البناء من الخلف وحفظناها جيدا "، متابعا:" كنت أريد أن يسير الوقت بسرعة من أجل التعادل ويمكن هذا كان من أهم أسباب الحرص على المكسب وليس العصبية ".
وأردف:" الخسارة والمكاسب تحسب للفريق كاملا من أول مجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين الذين ساعدوني خلال الفترة الماضية للظهور بأفضل شكل ممكن ".
وكان فريق نادي الاتحاد، حقق فوزا ثمينا من نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ولذلك حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
واستفاد الاتحاد، من تعادله في الذهاب خارج أرضه، بهدفين لمثلهما، ليضرب موعدًا في النهائي، مع المتأهل من مباراة المربع الذهبي الثانية، بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.