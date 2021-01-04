الاتحاد يعبر إلى نهائي البطولة العربية

طلال الغامدي (صدى):
انتزع فريق نادي الاتحاد، فوزا ثمينا من نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ولذلك حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
سجل لاعب الشباب، التشيلي فابيو مارتينيز، الهدف الأول لفريقه في الثانية 59 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الأول للاتحاد اللاعب البرازيلي رومارينيو، من في الدقيقة 75، ونجح اللاعب الصربي أليكساندر بريجوفيتش في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 93.
واستفاد الاتحاد، من تعادله في الذهاب خارج أرضه، بهدفين لمثلهما، ليضرب موعدًا في النهائي، مع المتأهل من مباراة المربع الذهبي الثانية، بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.