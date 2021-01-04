شاهد.. احتفال لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية

ماجد محمد (صدى):
سادت حالة من الفرحة بين لاعبي الاتحاد بعد تحقيق الفوز على الشباب و التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية
وبين مقطع فيديو لحظة احتفال اللاعبين بالفوز على الشباب و التأهل لنهائي البطولة العربية، حيث ظهرت الفرحة على وجهوهم.
كما أظهر الفيديو احتضان اللاعبين بعضهم البعض وسط الملعب، وخاصة اللاعب احمد حجازت الذي بدت على وجهه علامات الفرحة العارمة.
يجدر الإشارة إلى أن فريق نادي الاتحاد، انتزع فوزا ثمينا من نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ولذلك حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.