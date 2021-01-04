المملكة تمنح الضوء الأخضر لقطر بفتح الأجواء والحدود 

الرياض (صدى):
وافقت المملكة على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.
وكان وزير الخارجية الكويتي، أكد أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة
وأشار وزير الخارجية الكويتي:" الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - وأمير قطر ".
وجاء إعلان الكويت عن الاتفاق على التوقيع على بيان العلا الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مساء اليوم.