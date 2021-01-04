الأعداد السابقة للصحيفة

ولي العهد: قمة مجلس التعاون ستوحد الصفوف وتلم الشمل

Time منذ ساعة
Views 2299
ولي العهد: قمة مجلس التعاون ستوحد الصفوف وتلم الشمل

الرياض (صدى):
صرح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع أن سياسة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها.

وأكد سموه ـ حفظه الله ـ أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستكون - بحول الله - قمة جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا.

وسأل سموه العلي القدير أن يديم على دول المجلس أمنها واستقرارها وتكاتفها وتلاحم شعوبها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هذه من النتائج الإيجابية لزوال ملك آل ترام وآل كوشنر الذَين كانا وراء الفتنة الخليجية والتحريض على حصار قطر . قطر والسعودية تاريح وشعب ومصير واحد. اما آل الزعابيط فحسابهم عسير، واختراقهم لوكالة الانباء القطرية وبثهم خطابا كذبا منسوبا إلي أمير دولة قطر ، هذه لوحدها خيانة ما بعدها خيانة وعقابها علي مستوى الدولي تتعدّى حدود الدولتين . والاعلاميون الذين كانوا ينفخون الأكاذيب لتأجيج النار والمتصهينون نقول لهم موتوا بغيظكم
المهم
نهب في كل شي
أبوعبدالله
حترجع حليمه لعادتها القديمه وعلي قولة أخوانا المصريين يموت الزمار وصباعه بيلعب
وافي
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين اللهم اهلك من اوقف حلق الذكر وفتح باب الشر حسبي الله عليك ياعدو الله
أبو وليد العالمي
لو أعطي للنصر حقه كامل سترى فريق ينافس على الصداره وهو في اسوأ حالاته الفنيه هذا العالمي

أخر الأخبار

متزوج ثلاث نساء في يوم واحد
متزوج ثلاث نساء في يوم واحد
Time منذ 7 دقائق Views 192
وليد الفراج لطارق التويجري : لماذا مباراة الهلال والاتحاد مشحونة
وليد الفراج لطارق التويجري : لماذا مباراة الهلال والاتحاد مشحونة
Time منذ 8 دقائق Views 164
مواطن يوثق حادث في سباق الراليات
مواطن يوثق حادث في سباق الراليات
Time منذ 9 دقائق Views 202
حسم الموقف النهائي لـ أحمد حجازي من الاستمرار مع الاتحاد 
حسم الموقف النهائي لـ أحمد حجازي من الاستمرار مع الاتحاد 
Time منذ 18 دقيقة Views 1477
شاهد.. سبب عصبية أحمد حجازي في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب
شاهد.. سبب عصبية أحمد حجازي في الشوط الثاني من لقاء الاتحاد والشباب
Time منذ 33 دقيقة Views 2016
شاهد.. احتفال لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية
شاهد.. احتفال لاعبي الاتحاد بالتأهل إلى نهائي البطولة العربية
Time منذ 35 دقيقة Views 1556
جمال عارف يمدح الاتحاد ويؤكد: عاد النمر المفترس إلى مكانه الطبيعي
جمال عارف يمدح الاتحاد ويؤكد: عاد النمر المفترس إلى مكانه الطبيعي
Time منذ 53 دقيقة Views 1505
الاتحاد يعبر إلى نهائي البطولة العربية
الاتحاد يعبر إلى نهائي البطولة العربية
Time منذ ساعة Views 1840
انتبهي تصدمين بس
انتبهي تصدمين بس
Time منذ ساعة Views 491
ماعنده مزح في التدريبات
ماعنده مزح في التدريبات
Time منذ ساعة Views 594
x