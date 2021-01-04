وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 

خالد الظفيري (صدى):
قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.
وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة
وأشار وزير الخارجية الكويتي:" الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله - وأمير قطر ".
وجاء إعلان الكويت عن الاتفاق على التوقيع على بيان العلا الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مساء اليوم.