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وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 

Time منذ ساعة
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وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 

خالد الظفيري (صدى):
قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، إنه تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.

 

‏وأضاف وزير الخارجية الكويتي، أن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر اعتبارا من مساء اليوم، موضحا أنه تم الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة

وأشار وزير الخارجية الكويتي:"  الشيخ نواف أجرى اتصالين بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله -  وأمير قطر ‎".

وجاء إعلان الكويت عن الاتفاق على التوقيع على بيان العلا الذي سيكون صفحة جديدة في العلاقات الأخوية مساء اليوم.

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أحدث التعليقات

abdul
هذه من النتائج الإيجابية لزوال ملك آل ترام وآل كوشنر الذَين كانا وراء الفتنة الخليجية والتحريض على حصار قطر . قطر والسعودية تاريح وشعب ومصير واحد. اما آل الزعابيط فحسابهم عسير، واختراقهم لوكالة الانباء القطرية وبثهم خطابا كذبا منسوبا إلي أمير دولة قطر ، هذه لوحدها خيانة ما بعدها خيانة وعقابها علي مستوى الدولي تتعدّى حدود الدولتين . والاعلاميون الذين كانوا ينفخون الأكاذيب لتأجيج النار والمتصهينون نقول لهم موتوا بغيظكم
المهم
نهب في كل شي
أبوعبدالله
حترجع حليمه لعادتها القديمه وعلي قولة أخوانا المصريين يموت الزمار وصباعه بيلعب
وافي
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين اللهم اهلك من اوقف حلق الذكر وفتح باب الشر حسبي الله عليك ياعدو الله
أبو وليد العالمي
لو أعطي للنصر حقه كامل سترى فريق ينافس على الصداره وهو في اسوأ حالاته الفنيه هذا العالمي

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