جمال عارف يمدح الاتحاد ويؤكد: عاد النمر المفترس إلى مكانه الطبيعي

نواف السالم (صدى):
علق المحلل والناقد الرياضي، جمال عارف، على عبور الاتحاد إلى نهائي البطولة العربية بعد الفوز المثير على الشباب.
وقال " عارف ":" ألف مبروووك للعميد الاتحادي، عاد النمر المفترس إلى مكانه الطبيعي "، مضيفا:" عاد الكبير الاتحادي إلى منصات البطولات ".
وأوضح " عارف ":" قلنا لكم الكبير يعود وبقوة ، شكرا لمجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري "، متابعا:" مبروك للأبطال الذين أعادوا الكبير لمكانه ".
وكان فريق نادي الاتحاد، حقق فوزا ثمينا من نظيره الشباب، بهدفين مقابل هدف في إياب المربع الذهبي، ولذلك حجز الاتحاد مقعده في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وسجل لاعب الشباب، التشيلي فابيو مارتينيز، الهدف الأول لفريقه في الثانية 59 من عمر المباراة، بينما أحرز الهدف الأول للاتحاد اللاعب البرازيلي رومارينيو، من في الدقيقة 75، ونجح اللاعب الصربي أليكساندر بريجوفيتش في تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 93.
واستفاد الاتحاد، من تعادله في الذهاب خارج أرضه، بهدفين لمثلهما، ليضرب موعدًا في النهائي، مع المتأهل من مباراة المربع الذهبي الثانية، بين الإسماعيلي المصري والرجاء المغربي.