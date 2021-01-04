الأعداد السابقة للصحيفة

الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  

Time منذ 23 دقيقة
Views 1414
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  

الرياض (صدى):
تمكنت الأجهزة ‎الأمنية في الرياض، من الكشف عن مصنع للخمور في حي ‎الشرفية، يديره 3 وافدين من الجنسية الإثيوبية.

وعثرت الأجهزة الأمنية على 9 براميل و4 خزانات و31 قارورة جميعهم مملؤة بمادة الخمر المصنع، بالإضافة إلى وجود أدوات عديدة لتصنيع الخمر، حيث جرى إيقافهم تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية ضدهم.

 

وكانت شرطة المنطقة الشرقية، ضبطت شخصين تورطا بانتحال صفة رجال الأمن وسلب العمالة الوافدة وتهديدهم بأسلحة بلاستيكية مزيفة.

وتبين أن المتهمَـين مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر، وقد أقرا بارتكابهما لـ63 حـادثة سلب وفق الأسلوب الإجرامي المشار إليه في مدينة الدمام والظهران والقطيف.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
7 مواسم واحد دوري خوش انجاز ههههههههههه
ابوبدر
لكي يكون الاحترام موجود بين كافة الاطياف الرياضية والمهتمين بالمملكة وخارجها. لابد من تطبيق العدالة صحيح واذا فيه فساد كروي رياضي يتم ابطاله. مو عنترية على الاهلي وفتح ملف العويس ملف منتهي وتهديدات ووعيد وابعاد رجالات الاهلي وذاك يطلع يتكلم على الشاشة بمؤتمرات وتليفونات. واما الاندية اللي تنحب هناك وهي تستاهل اشد عقوبة يتم تركها ويقال خلاص تصالحوا. بالله في دين مين تصالحوا وغيرهم يتبهذلون وبالاخر يطلع الاداري داس ورقة موافقة نادي... ب عنده . لا وكملت يوم حطوا لنا ابومهر اسيا علشان بدال ما يكون عون مع الاهلي صار فرعون ضده. العدالة تخلي الصغير والكبير يحترم.
قمة الاناقه
الفسق والفجور
ابوبدر
يقولون.. والاعتذارات المتتالة لا تعني اسقاط الشكوى. يعني نفهم ان اللي ماهو على هواكم من الاندية تكملون الشكوى ضده ولا تقبلون اعتذاره. ما سوينا شيء 😜
أبوخالد.أبها.
الاخوة الافاضل في صحيفة صدى .. الإعلان الذي يظهر إضافة في الجانب الايسر .. فوق الإعلانات الموجوده .. عامل تشويش وازعاج لمتصفحي الصحيفه .. هل بالامكان الاستغناء عنه .. أو تغيير مكانه بحيث لا يظهر بهذه الطريقة المزعجه .

أخر الأخبار

وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 
وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 
Time منذ دقيقتين Views 1149
ولي العهد: القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين في لم الشمل لمواجهة التحديات
ولي العهد: القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين في لم الشمل لمواجهة التحديات
Time منذ 5 دقائق Views 1304
أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال
أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال
Time منذ 15 دقيقة Views 1380
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  
Time منذ 23 دقيقة Views 1414
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك
Time منذ 35 دقيقة Views 1665
عروس تفاجئ زوجها وتهديه ناقة في حفل الزفاف
عروس تفاجئ زوجها وتهديه ناقة في حفل الزفاف
Time منذ 44 دقيقة Views 330
ضاقت عليهم الارض في اللعب !
ضاقت عليهم الارض في اللعب !
Time منذ 44 دقيقة Views 399
امحق صياد
امحق صياد
Time منذ 45 دقيقة Views 294
قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 
قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 
Time منذ 45 دقيقة Views 2018
ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي
ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي
Time منذ 55 دقيقة Views 2195
x