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قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 

Time منذ 45 دقيقة
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قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 

الرياض (صدى):
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد انتهاء عقد العمل، ويأتي ذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وأنصفت الموارد البشرية العمال وأصحاب العمل معا بقرار تاريخي وهو تحديد موعد انتهاء العمل من خلال عدة أمور تشمل:" إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، في حالات القوة القاهرة، يمكن إنهاء العقد بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (75) من النظام ".

وتضمنت أيضا:" إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتم الطرفات على غير ذلك، إذا انتهت المدة المحددة في العقد، عند إغلاق المنشاة نهائيًا، عند بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر ".

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
7 مواسم واحد دوري خوش انجاز ههههههههههه
ابوبدر
لكي يكون الاحترام موجود بين كافة الاطياف الرياضية والمهتمين بالمملكة وخارجها. لابد من تطبيق العدالة صحيح واذا فيه فساد كروي رياضي يتم ابطاله. مو عنترية على الاهلي وفتح ملف العويس ملف منتهي وتهديدات ووعيد وابعاد رجالات الاهلي وذاك يطلع يتكلم على الشاشة بمؤتمرات وتليفونات. واما الاندية اللي تنحب هناك وهي تستاهل اشد عقوبة يتم تركها ويقال خلاص تصالحوا. بالله في دين مين تصالحوا وغيرهم يتبهذلون وبالاخر يطلع الاداري داس ورقة موافقة نادي... ب عنده . لا وكملت يوم حطوا لنا ابومهر اسيا علشان بدال ما يكون عون مع الاهلي صار فرعون ضده. العدالة تخلي الصغير والكبير يحترم.
قمة الاناقه
الفسق والفجور
ابوبدر
يقولون.. والاعتذارات المتتالة لا تعني اسقاط الشكوى. يعني نفهم ان اللي ماهو على هواكم من الاندية تكملون الشكوى ضده ولا تقبلون اعتذاره. ما سوينا شيء 😜
أبوخالد.أبها.
الاخوة الافاضل في صحيفة صدى .. الإعلان الذي يظهر إضافة في الجانب الايسر .. فوق الإعلانات الموجوده .. عامل تشويش وازعاج لمتصفحي الصحيفه .. هل بالامكان الاستغناء عنه .. أو تغيير مكانه بحيث لا يظهر بهذه الطريقة المزعجه .

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