قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 

الرياض (صدى):
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد انتهاء عقد العمل، ويأتي ذلك ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
وأنصفت الموارد البشرية العمال وأصحاب العمل معا بقرار تاريخي وهو تحديد موعد انتهاء العمل من خلال عدة أمور تشمل:" إذا اتفق الطرفان على إنهائه بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، في حالات القوة القاهرة، يمكن إنهاء العقد بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقًا لما ورد في المادة (75) من النظام ".
وتضمنت أيضا:" إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يتم الطرفات على غير ذلك، إذا انتهت المدة المحددة في العقد، عند إغلاق المنشاة نهائيًا، عند بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر ".
وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس المقبل من عام 2021م.