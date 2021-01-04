كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك

ماجد محمد (صدى):
كشف مدرب ضمك الجزائري نور الدين بن زكري عن أسباب اعفاءه من تدريب الفريق.
وقال ابن زكري: " خروجي من نادي ضمك جاء بناء على طلبي بسبب ضغوط نفسية على إثر منافسات الدوري ومايحدث من الحكام بالإضافة لإصابة عدد من أفراد أسرتي بفيروس كورونا "٠
وأضاف: " لست أول مدرب يعاتب اللاعبين في الإعلام، فقد فعلها مدرب الرائد "هاسكي" من قبل ومرت مرور الكرام وهي ظاهرة صدرت من كبار المدربين العالميين وعلى اللاعبين تقبلها بصدر رحب"، بحسب عكاظ.
كان نادي ضمك قرر إقالة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.
يذكر أن ابن زكري تولى تدريب فريق ضمك في أكتوبر 2019 ونجح في إبقاء الفريق في دوري المحترفين خلال موسم 2019/2020.