الأعداد السابقة للصحيفة

كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك

Time منذ 35 دقيقة
Views 1665
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك

ماجد محمد (صدى):
كشف مدرب ضمك الجزائري نور‏ الدين بن زكري عن أسباب اعفاءه من تدريب الفريق.

وقال ابن زكري: " خروجي من نادي ‎ضمك جاء بناء على طلبي بسبب ضغوط نفسية على إثر منافسات الدوري ومايحدث من الحكام بالإضافة لإصابة عدد من أفراد أسرتي بفيروس كورونا "٠

وأضاف: " لست أول مدرب يعاتب اللاعبين في الإعلام، فقد فعلها مدرب الرائد "هاسكي" من قبل ومرت مرور الكرام وهي ظاهرة صدرت من كبار المدربين العالميين وعلى اللاعبين تقبلها بصدر رحب"، بحسب عكاظ.

كان نادي ضمك قرر إقالة المدرب الجزائري نور الدين بن زكري من تدريب الفريق الكروي الأول وذلك بسبب سوء النتائج.

يذكر أن ابن زكري تولى تدريب فريق ضمك في أكتوبر 2019 ونجح في إبقاء الفريق في دوري المحترفين خلال موسم 2019/2020.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
7 مواسم واحد دوري خوش انجاز ههههههههههه
ابوبدر
لكي يكون الاحترام موجود بين كافة الاطياف الرياضية والمهتمين بالمملكة وخارجها. لابد من تطبيق العدالة صحيح واذا فيه فساد كروي رياضي يتم ابطاله. مو عنترية على الاهلي وفتح ملف العويس ملف منتهي وتهديدات ووعيد وابعاد رجالات الاهلي وذاك يطلع يتكلم على الشاشة بمؤتمرات وتليفونات. واما الاندية اللي تنحب هناك وهي تستاهل اشد عقوبة يتم تركها ويقال خلاص تصالحوا. بالله في دين مين تصالحوا وغيرهم يتبهذلون وبالاخر يطلع الاداري داس ورقة موافقة نادي... ب عنده . لا وكملت يوم حطوا لنا ابومهر اسيا علشان بدال ما يكون عون مع الاهلي صار فرعون ضده. العدالة تخلي الصغير والكبير يحترم.
قمة الاناقه
الفسق والفجور
ابوبدر
يقولون.. والاعتذارات المتتالة لا تعني اسقاط الشكوى. يعني نفهم ان اللي ماهو على هواكم من الاندية تكملون الشكوى ضده ولا تقبلون اعتذاره. ما سوينا شيء 😜
أبوخالد.أبها.
الاخوة الافاضل في صحيفة صدى .. الإعلان الذي يظهر إضافة في الجانب الايسر .. فوق الإعلانات الموجوده .. عامل تشويش وازعاج لمتصفحي الصحيفه .. هل بالامكان الاستغناء عنه .. أو تغيير مكانه بحيث لا يظهر بهذه الطريقة المزعجه .

أخر الأخبار

وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 
وزير خارجية الكويت: فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر 
Time منذ دقيقتين Views 1141
ولي العهد: القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين في لم الشمل لمواجهة التحديات
ولي العهد: القمة ستترجم تطلعات خادم الحرمين في لم الشمل لمواجهة التحديات
Time منذ 4 دقائق Views 1301
أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال
أول تعليق من "الجبير" بعد منحه جائزة الاعتدال
Time منذ 15 دقيقة Views 1380
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  
الكشف عن مصنع للخمور في الرياض يديره 3 وافدين " فيديو "  
Time منذ 23 دقيقة Views 1409
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك
كشف أسباب رحيل "ابن زكري" عن ضمك
Time منذ 35 دقيقة Views 1665
عروس تفاجئ زوجها وتهديه ناقة في حفل الزفاف
عروس تفاجئ زوجها وتهديه ناقة في حفل الزفاف
Time منذ 44 دقيقة Views 330
ضاقت عليهم الارض في اللعب !
ضاقت عليهم الارض في اللعب !
Time منذ 44 دقيقة Views 397
امحق صياد
امحق صياد
Time منذ 45 دقيقة Views 290
قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 
قرار جديد يُنصف جميع العمال بشأن عقود العمل 
Time منذ 45 دقيقة Views 2010
ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي
ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي
Time منذ 55 دقيقة Views 2195
x