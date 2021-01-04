اتحاد الكرة يلاحق المتجاوزين عبر السوشيال ميديا قضائيا

طلال الغامدي (صدى):
حذرت الإدارة القانونية باتحاد كرة القدم من التجاوز اللانظامي على العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل باتحاد الكرة سواء من إعلاميين أو غيرهم.
وكانت الإدارة القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة قاموا برصد التجاوزات ورفعوا قضايا رسمية بشأن تغريدات لبعض الإعلاميين حملت تجاوزا للأنظمة المحددة للتعبير حول القضايا الكروية، وقاموا بالاعتذار عن تلك التغريدات الغير موفقة.
وأكدت الإدارة القانونية أن القضايا المرفوعة جاءت بعد رصد وتدقيق لمحتواها غير النظامي حماية لمكونات وسمعة اتحاد الكرة وتطبيقًا للأنظمة الرسمية، مشيرة إلى أن الاعتذارات المتتالية لا تعني إسقاط حق أحد من عناصر اتحاد الكرة، بل هي خطوة مفتوحة الخيارات وفقًا لمعطيات التجاوزات غير القانونية خاصة تلك التي تدخل بالذمم وإهدار الكرامة الشخصية والعملية والإساءة المقصودة وإثارة الرأي العام.
ولفت الاتحاد إلى أنه فتح أبوابه لكافة الإعلاميين وأجاب على كافة استفساراتهم ولقي التجاوب المستمر من جانبه ثناء وتقدير الوسط الإعلامي والذي دأب المهتمون داخله بإرسال استفساراتهم عبر نافذة التواصل الإلكترونية المعتمدة وكذلك تجاوب مسؤولي الاتحاد مع القنوات التلفزيونية والإذاعية عبر المداخلات أو اللقاءات المباشرة.