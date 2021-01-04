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اتحاد الكرة يلاحق المتجاوزين عبر السوشيال ميديا قضائيا

Time منذ ساعة
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اتحاد الكرة يلاحق المتجاوزين عبر السوشيال ميديا قضائيا

طلال الغامدي (صدى):
حذرت الإدارة القانونية باتحاد كرة القدم من التجاوز اللانظامي على العناصر التي تدخل ضمن دائرة العمل باتحاد الكرة سواء من إعلاميين أو غيرهم.

وكانت الإدارة القانونية بالتعاون مع عدد من مكاتب المحاماة قاموا برصد التجاوزات ورفعوا قضايا رسمية بشأن تغريدات لبعض الإعلاميين حملت تجاوزا للأنظمة المحددة للتعبير حول القضايا الكروية، وقاموا بالاعتذار عن تلك التغريدات الغير موفقة.

وأكدت الإدارة القانونية أن القضايا المرفوعة جاءت بعد رصد وتدقيق لمحتواها غير النظامي حماية لمكونات وسمعة اتحاد الكرة وتطبيقًا للأنظمة الرسمية، مشيرة إلى أن الاعتذارات المتتالية لا تعني إسقاط حق أحد من عناصر اتحاد الكرة، بل هي خطوة مفتوحة الخيارات وفقًا لمعطيات التجاوزات غير القانونية خاصة تلك التي تدخل بالذمم وإهدار الكرامة الشخصية والعملية والإساءة المقصودة وإثارة الرأي العام.

ولفت الاتحاد إلى أنه فتح أبوابه لكافة الإعلاميين وأجاب على كافة استفساراتهم ولقي التجاوب المستمر من جانبه ثناء وتقدير الوسط الإعلامي والذي دأب المهتمون داخله بإرسال استفساراتهم عبر نافذة التواصل الإلكترونية المعتمدة وكذلك تجاوب مسؤولي الاتحاد مع القنوات التلفزيونية والإذاعية عبر المداخلات أو اللقاءات المباشرة.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
7 مواسم واحد دوري خوش انجاز ههههههههههه
ابوبدر
لكي يكون الاحترام موجود بين كافة الاطياف الرياضية والمهتمين بالمملكة وخارجها. لابد من تطبيق العدالة صحيح واذا فيه فساد كروي رياضي يتم ابطاله. مو عنترية على الاهلي وفتح ملف العويس ملف منتهي وتهديدات ووعيد وابعاد رجالات الاهلي وذاك يطلع يتكلم على الشاشة بمؤتمرات وتليفونات. واما الاندية اللي تنحب هناك وهي تستاهل اشد عقوبة يتم تركها ويقال خلاص تصالحوا. بالله في دين مين تصالحوا وغيرهم يتبهذلون وبالاخر يطلع الاداري داس ورقة موافقة نادي... ب عنده . لا وكملت يوم حطوا لنا ابومهر اسيا علشان بدال ما يكون عون مع الاهلي صار فرعون ضده. العدالة تخلي الصغير والكبير يحترم.
قمة الاناقه
الفسق والفجور
ابوبدر
يقولون.. والاعتذارات المتتالة لا تعني اسقاط الشكوى. يعني نفهم ان اللي ماهو على هواكم من الاندية تكملون الشكوى ضده ولا تقبلون اعتذاره. ما سوينا شيء 😜
أبوخالد.أبها.
الاخوة الافاضل في صحيفة صدى .. الإعلان الذي يظهر إضافة في الجانب الايسر .. فوق الإعلانات الموجوده .. عامل تشويش وازعاج لمتصفحي الصحيفه .. هل بالامكان الاستغناء عنه .. أو تغيير مكانه بحيث لا يظهر بهذه الطريقة المزعجه .

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