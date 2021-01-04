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الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق "أبشر"

Time منذ 4 دقائق
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الأحوال المدنية تطلق نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق "أبشر"

(صدى):
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الالكتروني أبشر أفراد تحت مسمى الهوية الرقمية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق أبشر افراد متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.وأشار الجاسر إلى أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الالكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الالكترونية أبشر افراد.

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أحدث التعليقات

abdul
بس لا ندري هل كانت تصيب ام تخطئ .
سيد
اول شي يا عبدالله عمر السومه السوري اجنبي لماذا يدفع في الأجنبي ٣٠ مليون ريال على اساس لاعب مفلس مصلحة النادي اولا منه ذا المبلغ مايحصله في بلده سوريا المفروض إنهاء عقده كبير في العمر وعقيم فنيا لايحترام المدرب هو فاشل
شمس الحقيقة
كلام الاسطورة ماجد عبدالله ( أن أنشغالكم وش صار وش ماصار على التحكيم لا يفيدكم بالوقت الحالي بشى . كلام كبير من من ماجد
د محمد ماجد بخش
كيمياء وحدة المجموع والثبات المغناطيسية استثمار جبار
د محمد ماجد بخش
كيمياء عناصر المجموعات هي كيمياء مجموع الذرات ولا علاقة للإلكترونات بالتفاعلات الكيمياىية المشاهدة إطلاقا

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