ردة فعل غير متوقعة للجماهير بعد ارتداء محمد نور قميص الأهلي

نواف السالم (صدى):
أظهرت صورة متداولة ارتداء النجم محمد نور لاعب الاتحاد السابق، قميص النادي الأهلي خلال مشاركته في إحدى مباريات الودية على ملعب خماسي.
والتُقطت لـ" نور " أثناء مشاركته في إحدى المباريات الترفيهية، حيث ظهر " نور " مرتديًا قميص الأهلي.
و أثارت صورة محمد نور بقميص الأهلي جدلا بين مؤيد ومعارض، حيث استشاطت جماهير الاتحاد غضبا، قائلين إن لاعبي الهلال لا يملكون الجرأة لارتداء قميص النصر على سبيل المثال في أي مناسبة.
ورأى البعض الآخر من الجماهير، أن نور حقق حلمه بارتداء قميص الأهلي في إشارة منه لحبه لقلعة الكؤوس.
وكان محمد نور عبر في تصريحات سابقة، عن رغبته بالترشح لرئاسة نادي الاتحاد، مما جعله يجد الدعم من قبل الجماهير الاتحادية.