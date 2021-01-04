شاهد.. شبان يرحبون بالمشاركين في رالي داكار بطريقتهم الخاصة

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو قيام عدد من الشبان بالترحيب بالمشاركين في رالي داكار بطريقتهم الخاصة.
وبين الفيديو عدد من الشباب بجانب بعضهم يؤدون حركات رقص استعراضية على أنغام الموسيقى ترحيبا بالمشاركين في رالي داكار.
يجدر الإشارة إلى أن انطلقت النسخة الـ43 لرالي داكار أمس، وهو أشهر الراليات الصحراوية الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.
ويتضمن التنافس هذا العام على ست فئات، هي السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة، والشاحنات، إضافة إلى الفئة الجديدة "داكار كلاسيك" التي تشارك للمرة الأولى في الرالي.