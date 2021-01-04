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شاهد.. شبان يرحبون بالمشاركين في رالي داكار بطريقتهم الخاصة

Time منذ 21 دقيقة
Views 1458
شاهد.. شبان يرحبون بالمشاركين في رالي داكار بطريقتهم الخاصة

ماجد محمد (صدى):
أظهر مقطع فيديو قيام عدد من الشبان بالترحيب بالمشاركين في رالي داكار بطريقتهم الخاصة.

وبين الفيديو عدد من الشباب بجانب بعضهم يؤدون حركات رقص استعراضية على أنغام الموسيقى ترحيبا بالمشاركين في رالي داكار.

يجدر الإشارة إلى أن انطلقت النسخة الـ43 لرالي داكار أمس، وهو أشهر الراليات الصحراوية الذي تستضيفه المملكة للعام الثاني على التوالي، خلال الفترة بين 3 و15 يناير الجاري.

ويتضمن التنافس هذا العام على ست فئات، هي السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، المركبات الصحراوية الخفيفة، والشاحنات، إضافة إلى الفئة الجديدة "داكار كلاسيك" التي تشارك للمرة الأولى في الرالي.

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أحدث التعليقات

abdul
بس لا ندري هل كانت تصيب ام تخطئ .
سيد
اول شي يا عبدالله عمر السومه السوري اجنبي لماذا يدفع في الأجنبي ٣٠ مليون ريال على اساس لاعب مفلس مصلحة النادي اولا منه ذا المبلغ مايحصله في بلده سوريا المفروض إنهاء عقده كبير في العمر وعقيم فنيا لايحترام المدرب هو فاشل
شمس الحقيقة
كلام الاسطورة ماجد عبدالله ( أن أنشغالكم وش صار وش ماصار على التحكيم لا يفيدكم بالوقت الحالي بشى . كلام كبير من من ماجد
د محمد ماجد بخش
كيمياء وحدة المجموع والثبات المغناطيسية استثمار جبار
د محمد ماجد بخش
كيمياء عناصر المجموعات هي كيمياء مجموع الذرات ولا علاقة للإلكترونات بالتفاعلات الكيمياىية المشاهدة إطلاقا

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