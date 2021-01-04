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جماهير النصر تفتح النار على ماجد عبدالله إثر تصريحاته الأخيرة 

Time منذ ساعة
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جماهير النصر تفتح النار على ماجد عبدالله إثر تصريحاته الأخيرة 

طلال الغامدي (صدى):
فتحت جماهير النصر، النار على أسطورة النادي، ماجد عبدالله، إثر تصريحاته الأخيرة عن التحكيم، بالاضافة إلى مطالبته اللاعبين بالتركيز داخل الملعب.

ووجه ماجد عبدالله، رسالة للاعبي النصر، قائلا:" بدأتم الآن تتحسنوا ولكن يبقى المطلوب أكثر، عندما تلعب صح وتركز ستحقق نتائج مميزة بغض النظر عن أي شيء آخر "، مضيفا:" البعض يحاول أن يشغلكم بالتحكيم، خذ النتيجة من الملعب وحسن النتائج ولا تلتفت، النصر يحصد في جميع الظروف، نثق فيكم وفي إمكانياتكم ".

وأوضحت جماهير النصر، أن هذا التصريح لم يكن موفقًا من ماجد عبدالله، خاصة أن الموسم الحالي شهد أخطاء تحكيمية مؤثرة أثرت على ترتيب الفريق.

ويحتل النصر حاليا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 11 نقطة، بعد مرور 11 جولة.

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أحدث التعليقات

abdul
بس لا ندري هل كانت تصيب ام تخطئ .
سيد
اول شي يا عبدالله عمر السومه السوري اجنبي لماذا يدفع في الأجنبي ٣٠ مليون ريال على اساس لاعب مفلس مصلحة النادي اولا منه ذا المبلغ مايحصله في بلده سوريا المفروض إنهاء عقده كبير في العمر وعقيم فنيا لايحترام المدرب هو فاشل
شمس الحقيقة
كلام الاسطورة ماجد عبدالله ( أن أنشغالكم وش صار وش ماصار على التحكيم لا يفيدكم بالوقت الحالي بشى . كلام كبير من من ماجد
د محمد ماجد بخش
كيمياء وحدة المجموع والثبات المغناطيسية استثمار جبار
د محمد ماجد بخش
كيمياء عناصر المجموعات هي كيمياء مجموع الذرات ولا علاقة للإلكترونات بالتفاعلات الكيمياىية المشاهدة إطلاقا

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