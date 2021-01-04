جماهير النصر تفتح النار على ماجد عبدالله إثر تصريحاته الأخيرة 

طلال الغامدي (صدى):
فتحت جماهير النصر، النار على أسطورة النادي، ماجد عبدالله، إثر تصريحاته الأخيرة عن التحكيم، بالاضافة إلى مطالبته اللاعبين بالتركيز داخل الملعب.
ووجه ماجد عبدالله، رسالة للاعبي النصر، قائلا:" بدأتم الآن تتحسنوا ولكن يبقى المطلوب أكثر، عندما تلعب صح وتركز ستحقق نتائج مميزة بغض النظر عن أي شيء آخر "، مضيفا:" البعض يحاول أن يشغلكم بالتحكيم، خذ النتيجة من الملعب وحسن النتائج ولا تلتفت، النصر يحصد في جميع الظروف، نثق فيكم وفي إمكانياتكم ".
وأوضحت جماهير النصر، أن هذا التصريح لم يكن موفقًا من ماجد عبدالله، خاصة أن الموسم الحالي شهد أخطاء تحكيمية مؤثرة أثرت على ترتيب الفريق.
ويحتل النصر حاليا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 11 نقطة، بعد مرور 11 جولة.