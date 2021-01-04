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" إجازة 4 أشهر بأجر كامل " مفاجأة سارة من الموارد البشرية للموظفات 

Time منذ 51 دقيقة
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" إجازة 4 أشهر بأجر كامل " مفاجأة سارة من الموارد البشرية للموظفات 

الرياض (صدى):
أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية، إلى الإجازات المستحقة للمرأة العاملة وفق مبادرة " تحسين العلاقة التعاقدية "، إحدى مبادرات التحول الوطني.

وأبانت الوزارة أن للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل مدتها 10 أسابيع توزعها كيف تشاء، تبدأ بحد أقصى أربعة أسابيع قبل تاريخ الوضع، ولها الحق في تمديد شهر دون أجر.

وأضافت الوزارة:"  يحق لها في حال إنجابها لطفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته مرافقتها له، إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد إجازة الوضع، ولها الحق في تمديدها شهرا آخر من دون أجر ".

 

وأوضح النظام أن المرأة العاملة لها الحق في إجازة عدة الوفاة، ومدتها 4 أشهر وعشرة أيام بأجر كامل، ولها الحق بالتمديد إذا كانت حاملا حتى تضع حملها، وفيما يخص المرأة العاملة غير المسلمة التي يُتوفى زوجها فلها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة 15 يوما.

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أحدث التعليقات

abdul
بس لا ندري هل كانت تصيب ام تخطئ .
سيد
اول شي يا عبدالله عمر السومه السوري اجنبي لماذا يدفع في الأجنبي ٣٠ مليون ريال على اساس لاعب مفلس مصلحة النادي اولا منه ذا المبلغ مايحصله في بلده سوريا المفروض إنهاء عقده كبير في العمر وعقيم فنيا لايحترام المدرب هو فاشل
شمس الحقيقة
كلام الاسطورة ماجد عبدالله ( أن أنشغالكم وش صار وش ماصار على التحكيم لا يفيدكم بالوقت الحالي بشى . كلام كبير من من ماجد
د محمد ماجد بخش
كيمياء وحدة المجموع والثبات المغناطيسية استثمار جبار
د محمد ماجد بخش
كيمياء عناصر المجموعات هي كيمياء مجموع الذرات ولا علاقة للإلكترونات بالتفاعلات الكيمياىية المشاهدة إطلاقا

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