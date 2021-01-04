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" الصحة " تكشف عن طريقة تعديل البيانات في منصة التوظيف

Time منذ ساعة
Views 1633
" الصحة " تكشف عن طريقة تعديل البيانات في منصة التوظيف

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن آلية تعديل البيانات في منصة التوظيف لديها، بشكل صحيح.

ولفتت المنصة، عبر حسابها " الصحة 937 "، إلى أنه في حال وجود مشكلة أثناء تسجيل البيانات في بوابة التوظيف يمكن التواصل مع الرقم 920009080 خلال أوقات العمل الرسمي.

يذكر أنه يتم الحصول على خدمة التوظيف من وزارة الصحة، من خلال بوابة الوزارة، على ألَّا يكون الموظف على رأس العمل في وزارة الصحة، وتكون استجابة الموقع بعد الانتهاء من فترة الإعلان بعدة أيام، ويمكن للمتقدم التسجيل في بوابة التوظيف طوال العام، وفي حال الإعلان عن الوظائف يمكنه التقديم عليها وتسجيل الرغبات وبعد ذلك تتم الإجراءات المتبعة حسب النظام.

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أحدث التعليقات

abdul
بس لا ندري هل كانت تصيب ام تخطئ .
سيد
اول شي يا عبدالله عمر السومه السوري اجنبي لماذا يدفع في الأجنبي ٣٠ مليون ريال على اساس لاعب مفلس مصلحة النادي اولا منه ذا المبلغ مايحصله في بلده سوريا المفروض إنهاء عقده كبير في العمر وعقيم فنيا لايحترام المدرب هو فاشل
شمس الحقيقة
كلام الاسطورة ماجد عبدالله ( أن أنشغالكم وش صار وش ماصار على التحكيم لا يفيدكم بالوقت الحالي بشى . كلام كبير من من ماجد
د محمد ماجد بخش
كيمياء وحدة المجموع والثبات المغناطيسية استثمار جبار
د محمد ماجد بخش
كيمياء عناصر المجموعات هي كيمياء مجموع الذرات ولا علاقة للإلكترونات بالتفاعلات الكيمياىية المشاهدة إطلاقا

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