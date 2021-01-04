حقيقة توقيع الشباب مع إسلام سليماني 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، أن نادي الشباب مٌستعد لتقديم راتب 380 ألف يورو لمهاجم ليستر سيتي إسلام سليماني، مشيرة إلى أن اللاعب قد يٌغادر في يناير.
وأكدت التقارير، أنه لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن من نادي الشباب للتوقيع مع مهاجم ليستر سيتي إسلام، لافتة:" هٌناك إهتمام كبير باللاعب من الشباب ".
وكان نادي الشباب بدأ مفاوضات للتعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.
يذكر أن إدارة الشباب تبدأ مفاوضات للتوقيع مع الجزائري الدولي إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، فيما شارك إسلام سليماني، البالغ من العمر 32 عاما، في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لليستر سيتي الموسم الحالي، بواقع 19 دقيقة، وكانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.