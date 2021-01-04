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حقيقة توقيع الشباب مع إسلام سليماني 

Time منذ 51 دقيقة
Views 1803
حقيقة توقيع الشباب مع إسلام سليماني 

ماجد محمد (صدى):
أوضحت تقارير صحفية، أن نادي ‎الشباب مٌستعد لتقديم راتب 380 ألف يورو لمهاجم ليستر سيتي إسلام سليماني، مشيرة إلى أن اللاعب قد يٌغادر في يناير.

 

وأكدت التقارير، أنه لم يصل أي عرض رسمي حتى الآن من نادي ‎الشباب للتوقيع مع مهاجم ليستر سيتي إسلام، لافتة:" هٌناك إهتمام كبير باللاعب من الشباب ".

 

وكان نادي الشباب بدأ مفاوضات للتعاقد مع النجم الجزائري إسلام سليماني، مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي.

يذكر أن إدارة الشباب تبدأ مفاوضات للتوقيع مع الجزائري الدولي إسلام سليماني مهاجم ليستر سيتي الإنجليزي، فيما شارك إسلام سليماني، البالغ من العمر 32 عاما، في مباراة وحيدة مع الفريق الأول لليستر سيتي الموسم الحالي، بواقع 19 دقيقة، وكانت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
فريق ابو خرقه ماله دخل في المستحيلات -- دفع رباعي في آسيا الحين مافيه -- وايام الترشيح المدفوع الثمن ولت --بطولات يد دلهوم وبطولات تكى والا ماتكى وبلنتيات الدغدغه مستحيل تحدث في آسيا
ابوشقى
يطالبون بدل تدريب .اي تدريب وانتم مغرزين اسفل الدوري. الاجانب بدعوا اول موسمين بسبب تدريب انديتهم وضاعوا من تدريبكم . يلزمهم تأهيل من جديد
Omer
اذا كل فريق يعلق هزائمه على التحكيم . . خلال ٩٠ دقيقة ما ذا عمل في الملعب ؟
Z
طيب وحنيذ تهامة!
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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